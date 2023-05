Holzkirchen: Polizei wird zu Einsatz gerufen und baut Verkehrsunfall

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Auf dem Weg zu einem Einsatz kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Streifenwagen und einer Yamaha (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Holzkirchen – Als Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am Abend des Pfingstmontags zu einem Einsatz ausrückten, kam es zu einer Kollision. Ein junger Otterfinger fuhr mit seinem Leichtkraftrad in das Streifenauto der Holzkirchener Polizei.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, eilten am Montagabend, 29. Mai, Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei Holzkirchen mit Sondersignalen zum Einsatzort. „Beim Einbiegen des Streifenwagens von der Carl-Weinberger-Straße in die Rosenheimer Straße prallte der 17-jährige Otterfinger ortseinwärts fahrend mit seiner Yamaha in diesen“, berichtet die Polizeiinspektion.

Der Otterfinger erlitt bei dem Aufprall einen Beinbruch, sein Motorrad einen wirtschaftlichen Totalschaden. Auch das Polizeiauto war nach Angaben der Beamten nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, den beiden Polizisten fehlte nichts. Der Verkehrsunfall wurde von den Kollegen der Autobahnpolizei Holzkirchen aufgenommen.