Politik im Friseursalon: Karl Bär bezieht Wahlkreisbüro in Holzkirchen

Von: Fridolin Thanner

Karl Bär (r.) und seine Mitarbeiter (v.l.) Maximilian Haberzettl, Marius Schlosser und Johannes Danzer haben das Wahlkreisbüro im Zentrum von Holzkirchen bezogen. © Thanner

Holzkirchen – Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär eröffnet ein Wahlkreisbüro in Holzkirchen. Sprechstunden gibt es wegen Corona erstmal nicht.

Als ein großer Lieferwagen vorfährt, plaudert Karl Bär gerade locker über seinen neuen Alltag in Holzkirchen und Berlin. Und dazwischen. In rund fünf Stunden mit dem ICE pendelt er zwischen seiner Heimatgemeinde und der Hauptstadt, wo er als Bundestagsabgeordneter der Grünen seit Herbst beinahe 50 Prozent seiner Zeit verbringt. Aus der Gesprächsrunde in Holzkirchen steht einer von Bärs Mitarbeitern auf, nimmt die Lieferung entgegen. Ein neues Regal, wieder ein Möbelstück mehr für das neue Wahlkreisbüro in der Marktgemeinde.

Die Räume, ein ehemaliger Friseursalon, sind bezogen. Statt Waschbecken und Spiegeln bilden nun Schreibtische und Computer die Einrichtung. Das Büro mit den großen Fenstern an der Marienstraße 3 liegt zentral am Herdergarten, ums Eck beim Rathaus. Es soll auch eine Anlaufstelle für die Bürger im Wahlkreis sein. Doch wegen der Corona-Pandemie gibt es noch keine regulären Sprechzeiten.

Büro mit drei Mitarbeitern in Berlin

Dennoch erreichen Bär zahlreiche Anliegen. Sein Terminkalender ist voll. Treffen mit einem Pfarrer, einem Unternehmer, Vertretern der Energiewende Oberland. Und dann wieder eine Woche Berlin. „Bisher ist es ein einziges Hin und Her“, sagt der 36-jährige langjährige Kommunalpolitiker, der bei der Wahl 2021 über die Landesliste ein Bundestagsmandat erhielt.

Wie in Holzkirchen hat Bär auch in Berlin ein Büro und drei Mitarbeiter. „Plötzlich bin ich Arbeitgeber“, sagt er – und es hört sich fast ein wenig erstaunt an. Auf Räume in Berlin wartet Bär noch. „Momentan teile ich mir ein Büro“, sagt er. Es ist nicht leicht, in der Metropole geeignete Räume zu finden. Dass der Bundestag nochmal angewachsen ist, erschwert die Suche. „Es läuft noch nicht alles, aber es pendelt sich ein“, nimmt Bär es gelassen.

Auch in Rosenheim aktiv

Neben seinem Wahlkreis, den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen, betreut er auch Stadt und Landkreis Rosenheim, weil es dort keinen Grünen-Abgeordneten gibt. Nicht alle Orte sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. „Jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Auto gekauft“, sagt er. Ein Elektrofahrzeug.

Es ist ein gutes Stichwort für Bärs Politik. Um den hohen Strombedarf im Land decken zu können, müssen laut dem Holzkirchner viel mehr Windräder und Photovoltaikanlagen gebaut werden. Bei der Energiewende sieht er auch in der Geothermie Potenzial und baut auf Erfahrung aus Holzkirchen. Großes Vorwissen bringt er als Agrarwissenschaftler im Bereich Ernährung und Landwirtschaft ein.

Anbindehaltung als Thema

„Ich bin froh, dass ich dafür zuständig bin“, sagt Bär, der in Berlin für die Grünen-Fraktion Obmann im Agrarausschuss ist. „Es geht um alles, was mit Pflanzen zu tun hat“, erklärt Bär. Von Pestiziden bis zum Hopfenanbau. Thema im Bereich Landwirtschaft ist auch die Anbindehaltung.

„Da sehe ich meine Aufgabe, das in Berlin differenziert zu erklären“, kommentiert er dies. Das ist sicher im Interesse vieler Landwirte in der Region. Sie haben in Holzkirchen nun eine Anlaufstelle. Bär und seine Mitarbeiter dort – Maximilian Haberzettl, Marius Schlosser und Johannes Danzer – sind per E-Mail an karl.baer.wk@bundestag.de. zu erreichen. ft