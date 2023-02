Holzkirchner Mobilitätskonzept: Absage für festen Blitzer

Auch künftig gibt‘s keinen festen Blitzer: Stattdessen soll in Großhartpenning mit Querungshilfen, Fußgängerüberwegen und dem weiteren Einsatz mobiler Blitzgeräte einer innerörtlichen Verkehrsberuhigung Rechnung getragen werden. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Standortförderin Eva-Maria Schmitz informierte den Holzkirchner Orts- und Verkehrsplanungsausschuss über den Stand des Mobilitätskonzepts.

Rund 80 Einzelmaßnahmen in unterschiedlichen Stadien umfasst aktuell die Umsetzung des Mobilitätskonzepts der Marktgemeinde Holzkirchen aus dem Jahr 2017. Nicht alle sind so ohne weiteres umsetzbar.

Bremsklötze sind dabei unter anderem Grundstücksfragen, bestehende straßenbaurechtliche Verordnungen und die dafür nötigen Haushaltsmittel. Einige, wie die lang ersehnte Fußgängerunterführung an der Buchenstraße oder der recht erfolgreiche Rufbus



„Hoki“, wurden aber inzwischen realisiert. Über den aktuellen Stand der priorisierten Maßnahmen aus dem Bereich Mobilität hat kürzlich Standortförderin Eva-Maria Schmitz den Ausschuss in öffentlicher Sitzung informiert.



Querungshilfen statt Kreisverkehr

Weit oben auf der Liste steht die Durchfahrtsstraße in Großhartpenning. Wie Bürgermeister Christoph Schmid erklärte, sind die von vielen Seiten gewünschten Kreisverkehre an den Ortseingängen schlicht nicht möglich: „Das staatliche Straßenbauamt Rosenheim hat uns mitgeteilt, dass dafür zu wenig Abbiegeverkehr stattfindet.“ Um die Geschwindigkeit zu verringern und das sichere Überqueren zu erleichtern, sind aber Querungshilfen geplant.



Kein stationärer Blitzer für Großhartpenning

Dem Vorschlag von Simon Ammer (SPD), in Großhartpenning stationäre Blitzer zu installieren, erteilte Schmid eine Abfuhr: „Ob es einem gefällt oder nicht, anders als in Baden-Württemberg ist das in Bayern kein Thema.“ Ergänzend meinte der Rathauschef, dass sich es keine Unfallhäufigkeiten gebe und die Auswertungen der mobilen Blitzer ergeben haben, dass durch Großhartpenning „bei Weitem nicht so gerast wird, wie immer gesagt wird“. Die Münchner Straße in eine Gemeindestraße umzuwidmen und mit einer durchgängigen 30er-Zone zu belegen, bezeichnete Schmitz als „langfristige Vision“.



Als Erfolg zur Verkehrsberuhigung der vielbefahrenen Straße verzeichnete Schmitz, dass bereits Radschutzstreifen aufgebracht sind. „Tempo 30 würde die gefühlte Sicherheit aber nochmal deutlich erhöhen“, meinte Schmitz. „Darüber haben wir im Marktgemeinderat noch nicht gesprochen“, bremste Hubert Müller (FWG) und verwies auf Messungen, wonach dort auch jetzt schon nicht recht viel schneller gefahren werde.



„Ich kann mir nicht vorstellen, dadurch den Durchgangsverkehr wegzubringen“, meldete auch Johannes Dörder (CSU) Zweifel an. Eine Idee, diese Blechlawine aus dem Ort herauszubekommen, ist den Kreisverkehr beim McDonald‘s so umzugestalten, dass der Verkehr verstärkt auf die Nordumfahrung umgeleitet wird. Dazu finden laut Schmitz bereits Gespräche mit dem Straßenbauamt Rosenheim statt.



Rufbus „Hoki“ gut angenommen

Mit rund 6500 Fahrten in den ersten vier Monaten hat der Rufbus „Hoki“ einen überzeugenden Start hingelegt. „In Holzkirchen sitzt die landkreisweite Kompetenz Nummer eins, wenn es um den ÖPNV geht“, lobte Sebastian Franz (CSU) Schmitz‘ federführendes Engagement beim „Hoki“. Wie viele Buchungsanfragen zeigen, weckt das Konzept auch in den Nachbargemeinden Begehrlichkeiten, die aber aus Vertragsgründen derzeit nicht bedient werden können. „Der Vortrag zeigt, wir tun an vielen Stellen und gemeinsam etwas“, stellte Torsten Hensel (FWG) fest.



Wie die Realisierung der Fußgängerunterführung an der Buchenstraße nach rund 30 Jahren Verhandlungen und Planungen beweist, rentiert es sich nach Überzeugung des Rathauschefs dabei weiterhin, einen langen Atem zu haben. Dabei nicht den Modalsplit aus den Augen zu verlieren und die Autofahrer nicht zu vergessen, verlangte Hubert Müller (FWG): „Die meisten Maßnahmen haben bisher nur Verbesserungen für Radfahrer gebracht, die nach Verkehrsbefragung aber nur rund 16 Prozent aller Wege zurücklegen. Für fast die Hälfe aller Wege wählen die Holzkirchner aus verschiedenen Gründen allerdings das Auto.“ Helmut Hacker