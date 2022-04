Holzkirchner Tafel: Gerhard Berberich ist neuer Vorsitzender

Zuversichtlich in die Zukunft

Von Sandra Hefft schließen

Holzkirchen – Da Hans Sepperl das Amt bei der Holzkirchner Tafel abgibt, übernimmt nun Gerhard Berberich den Vorsitz.

Jüngst hat die Holzkirchner Tafel ihre Mitgliederversammlung mit Neuwahl abgehalten. Dabei galt es, einen neuen Ersten Vorsitzenden zu finden, denn der bisherige, Hans Sepperl, war aus persönlichen Gründen nicht mehr angetreten. Er stand der Tafel seit 2016 vor, „wird uns aber in der Übergangszeit mit seiner Erfahrung weiterhin unterstützen“, erklärt der Ortsverein.



„Wir bedanken uns recht herzlich bei Hans Sepperl für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit“, erklärt die Holzkirchner Tafel in einer Mitteilung. So wurde unter seiner Leitung der Umzug in die neuen Räume am Ladehof vorbereitet und umgesetzt. „Des Weiteren hat er die Holzkirchner Tafel durch die Corona-Krise geführt. Unsere Tafel war in dieser gesamten Zeit nur ein einziges Mal geschlossen, was nahezu einzigartig im ganzen Tafelverband ist“, heißt es weiter.

Die Mitglieder wählten einstimmig den bisherigen Schriftführer Gerhard Berberich zum neuen Ersten Vorsitzenden.

Neu im Vorstand ist Sèval Schichtel als Schriftführerin.

Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Christine Schmaderer, Kassierin Ines Jährig sowie Beisitzerin Karina Jaschner wurden in ihren bisherigen Funktionen bestätigt.

„Jetzt gibt es mit dem Ukraine-Krieg eine neue weitere Herausforderung für die Tafel“, erklären die Holzkirchner. Sie unterstützen private Hilfsorganisation, die vor Ort tätig sind, mit Sachspenden. Der Konflikt werde sich auch auf bisherige Abholer beziehungsweise Kunden auswirken. „Diese Menschen sind natürlich besonders von den Preissteigerungen in allen Bereichen betroffen“, erklärt die Tafel. „Wir sehen uns aber gut für die anstehenden Herausforderungen gewappnet, da wir auf einen sehr engagierten Kreis von ehrenamtlichen Helfer zurückgreifen können.“ she