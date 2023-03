Keine Bautätigkeiten: Überschwemmungsgebiet in Valley festgelegt

Der Valleyer Ortsteil Mühlthal gilt als besonders gefährdet im Plan des Mangfall-Überschwemmungsgebiets. © Selina Benda

Valley – In der Gemeinde Valley wurde ein Überschwemmungsgebiet festgelegt. Künftig darf in diesem Areal nicht mehr gebaut werden.

Gegen die Naturgewalten hat die Menschheit in Extremfällen keine Macht. Da hilft es nur vorzusorgen, wie etwa mit der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten. So nun im Landkreis Miesbach für das Gebiet „Obere Mangfall“ geschehen, von welchem auch die Gemeinde Valley betroffen ist.

58 Kilometer ist die Mangfall lang. Sie ist Abfluss des Tegernsees und mündet in Rosenheim in den Inn. Schon seit dem Mittelalter wurde der Fluss für unterschiedliche wirtschaftliche Zwecke an den verschiedensten Stellen verbaut. Doch egal, wie sehr die Menschheit seither von den Wassermassen der Mangfall profitiert hat, die Natur bleibt Natur und wenn der Wasserpegel über ein gewisses Maß anschwillt, kann es gefährlich für die Menschen werden. Deshalb wurde das Überschwemmungsgebiet „Obere Mangfall“ vom zuständigen Fachbereich des Landkreises Miesbach bereits im Jahr 2016 vorläufig gesichert. Nun ist die Behörde verpflichtet, dieses auch festzusetzen. Das Gebiet erstreckt sich vom Auslauf des Tegernsees in der Gemeinde Gmund entlang des Flusses durch die Gemeinden Warngau, Weyarn und Valley sowie die Stadt Miesbach, bis nach Altenburg in der angrenzenden Gemeinde Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim.



Die Gemeinde Valley wurde nun vom Landratsamt über die betroffenen, teilweise bebauten Bereiche, welche im sowie in der Nähe des Überschwemmungsgebietes liegen, unterrichtet: betroffen sind Grubmühle, Anderlmühle, Aumühler Weg, Maxlmühle sowie Mühlthal (Bruckmühle). Laut dem sogenannten Wasserhaushaltsgesetz sind in den Überschwemmungsgebieten sowohl die „Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen und sonstigen Satzungen sowie die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen grundsätzlich untersagt“.

Nur unter strengen Voraussetzungen könnten Ausnahmen zugelassen werden. Wie die Verwaltung in der Sitzung des Gemeinderates mitteilte, finden „in diesen Bereichen kaum Siedlungstätigkeiten statt“, liegen zudem im Außenbereich und die Gemeinde hat „hier wohl ohnehin keine Bauleitplanung beabsichtigt“. Deshalb stelle diese Festsetzung für die Kommune keine großen Einschränkungen dar. Einen Monat lang lagen die Planunterlagen im Rathaus aus, Einwände von Bürgern dazu gingen nicht ein, weshalb der Gemeinderat diese lediglich einstimmig zur Kenntnis nahm. Selina Benda