Erneut Kletterunfall in Weyarn: Mann (58) aus Landkreis Rosenheim stürzt ab

Teilen

Ein 65-jähriger Schaftlacher ist beim Klettern in Weyarn abgestürzt und verletzte sich. © Candy Welz/dpa (Symbolbild)

Weyarn – Zu Kletterunfällen ist es am Montag und Mittwoch im Kletterzentrum in Weyarn gekommen. Ein 65-Jähriger und ein 58-Jähriger verletzten sich dabei. Die Polizei ermittelt.

Update, 27. April, 15.50 Uhr:

Am Mittwoch (27. April), gegen 12 Uhr, kam es erneut zum Sturz eines Kletterers in der Kletterhalle in Weyarn. „Ein 58-Jähriger und ein 63-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim befanden sich beim Klettern in der Halle“, berichtet die Polizeiinspektion Holzkirchen. „Der 58-Jährige wurde dabei vom 63-Jährigen gesichert.“

Es kam wohl beim Ablassen des 58-Jährigen zu besagtem Sturz. Dabei stürzte der Mann aus fünf bis sechs Metern Höhe zu Boden. Der 58-Jährige, welcher sich bei dem Sturz vermutlich eine Fraktur im Fuß zugezogen hat, wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Kletterunfall wurde durch die Alpine Einsatzgruppe des Präsidiums Oberbayern-Süd aufgenommen.

Vorbericht vom 25. April:

Am Montag (25. April), kurz nach 12 Uhr, ereignete sich ein Kletterunfall im Kletterzentrum in Weyarn. „Ein 65-jähriger Schaftlacher war am Mittag alleine beim Klettern“, teilt die Polizeiinspektion Holzkirchen mit. Der Kletterer fiel aufgrund von Unachtsamkeit und mangelnder Sicherung aus unbekannter Höhe auf den Boden.

„Der Schaftlacher erlitt beim Sturz multiple Verletzungen an den Unterarmen in Form von Frakturen“, erklärt die Polizei. „Da innere Verletzungen nicht auszuschließen waren, wurde der ansprechbare Verletzte unverzüglich mit einem Rettungshelikopter in die Unfallklinik nach Murnau geflogen.“

Zeugen konnten den Vorfall beobachten. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei ermittelt. ksl