Aus Holzkirchner KulturCafé wird KulturBistro: Gastronomen stellen sich vor

Sind künftig für den kulinarischen Genuss im Kultur im Oberbräu in Holzkirchen zuständig: (v.l.): Magdalena Klein, Philip Jaeger und Annamaria Kastner. © privat

Holzkirchen – Gutes für Bauch und Seele gibt‘s im Kultur im Oberbräu in Holzkirchen künftig im KulturBistro. Dessen Betreiber freuen sich über den Start.

Kulinarische Feier zum offiziellen Start: Seit Mitte September ist das KulturBistro im Holzkirchner Kultur im Oberbräu in den Händen von „Kleiner Geschmacks Jaeger“, der Firma der Gastronomen Magdalena Klein und Philip Jaeger. Am vergangenen Mittwoch gab‘s die Eröffnungsfeier samt Vorstellung des Konzepts und natürlich des Teams.

„Wir freuen uns riesig über die neue Herausforderung“, sagt Magdalena Klein. Zum neuen Namen und neuen Look gesellt sich eine „neue Kulinarik“, erläutert Philip Jaeger. „Wir bieten hier ein schönes Bistro, in dem man Wein trinken und eine Kleinigkeit essen kann.“ Die beiden Gastronomen, die viel Erfahrung aus renommierten Restaurants mitbringen, haben für die Zukunft einiges vor. „Es wird nicht nur bei der kleinen Karte bleiben.“ Klein und Jaeger sind „überglücklich, dass wir vom Team des früheren KulturCafes für den Service Sybille und Dagmar übernehmen konnten“.



Neu hinzu stößt ab November Annamaria Kastner. „Anni wird die Seele unseres KulturBistros“, sagt Jaeger: Die junge Bistro-Leiterin freut sich auf ihren Start: „Mit Magdalena und Philip macht es richtig Spaß, Gastronomie innovativ zu gestalten.“



Das KulturBistro hat donnerstags bis samstags von 17 bis 23 Uhr geöffnet sowie sonntags von 16 bis 22 Uhr. Eine Tischreservierung ist möglich per E-Mail an kultur-bistro@geschmacksjaeger.com und unter Telefon (08024/47330127). Die aktuellen Speise- und Getränkekarten gibt es hier. she