Valley: Kutschenführerin schwer verletzt

Von: Sabrina Winklmaier

Die Bergwacht musste am Wochenende eine verunglückte Kutschenführerin im Gemeindegebiet Valley retten (Symbolbild). © Matthias Bein/dpa

Valley – Schwer verletzt ins Krankenhaus kam eine Kutschenführerin am vergangenen Samstag. Sie wollt ihren Zweispänner auf einem Waldweg wenden, als die Kutsche einen Abhang hinunter rutschte. Die Frau musste von der Bergwacht gerettet werden.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, kam es am Samstag, 2. September, zu einem Unfall mit einem Zweispänner. Gegen 17.20 Uhr befuhr eine 62-jährige Kutschenführerin aus Sachsenkam einen Waldweg im Gemeindebereich Valley. Da ein umgestürzter Baum ihr und ihren beiden Pferden den Weiterweg versperrte, wollte die Sachsenkamerin wenden. „Aufgrund eines vermutlich zu weiten Wendekreises rutschte bei diesem Manöver die Kutsche einen Abhang hinunter“, teilt Polizeiinspektor Christian Halletz mit.

Die 62-Jährige fiel dabei aus der Kutsche. Als die beiden Pferde dann plötzlich zu scheuen anfingen und ruckartig losliefen, wurde der Zweispänner über die am Boden liegende Frau gezogen. Dabei verletzte sie sich schwer, heißt es im Polizeibericht. Die Bergwacht rettete die Frau und brachte diese ins Krankenhaus Agatharied. An der Kutsche entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.