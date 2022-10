Kritik an Abflussrinne

Landkramerplatz in Otterfing: Diskussion über Detailplanung

Der Otterfinger Bauausschuss konnte vor seiner Septembersitzung schon mal fühlen und schauen, welche Pflastersteine für den Landkramerplatz in Frage kommen. © Hacker

Otterfing – Der Gemeinderat in Otterfing hat über die Detailplanung der Gestaltung des Landkramerplatzes diskutiert.

Die im Bauausschuss Mitte September für die Neugestaltung des Landkramer­platzes in Otterfing vorgestellte Planung wurde in leicht geänderter Form eine Woche später bei der Gemeinderatssitzung vertieft und mit einer breiten Mehrheit in die nächste Phase befördert. Demnächst soll dann auch über konkrete Kosten geredet werden.



Das mit knapp 190.000 Euro geförderte Leader-Projekt hat inzwischen schon recht konkrete Formen angenommen. Den aktuellen Stand stellte Planer Stefan Goller vom Büro U-Plan vor. Damit sich der Bauausschuss einen Eindruck von der möglichen Pflasterung machen konnte, hatte die Firma Egner aus Neumarkt auch schon eine Auswahl an Pflastersteinen zur Verfügung gestellt.

Als Favorit entpuppte sich der muschelkalkfarbene Via-Castello. In unterschiedlichen Größen und mit gebrochenen Kanten soll er im wilden Verbund im zentralen Aufenthaltsbereich verlegt werden. Damit sich die Bereiche für Auto und Fahrräder von denen für Fußgänger abheben und so Konfliktsituationen vermieden werden, werden die Fahrbahnpflaster in lineare Strukturen verlegt. Zur Reduktion von Fahrgeräuschen kommen hier außerdem Steine mit glatten Kanten zum Einsatz.



Im zentralen Bereich sind drei Brunnenelemente in Natursteinquadern vorgesehen, die durch ein Zisternensystem gespeist werden. Auf Anregung von Thomas Hogger (Grüne) hatte Gollner die Sitzbereiche so umgeplant, dass, um sich besser unterhalten zu können, eine L-Form möglich ist.



Die Zusatzelemente wie Mülleimer, Straßenlaternen und Begrenzungspfosten bekommen ein aufeinander abgestimmtes Design in anthrazitschwarz. Goller schlug vor, auch den Trinkbrunnen in dieser Form zu gestalten. „Ich finde das alles sehr stimmig, aber bitte beim Trinkbrunnen darauf achten, dass man auch eine Flasche füllen kann“, meinte Max Ruf (SPD) zu den Planungen.

Kritik an Abflussrinne

Als ausgesprochen gelungen bezeichnete Ulrike Stockmeier (FLO) den Platz. Kritik übte sie aber an der Abflussrinne, die mittig entlang des Fahrbereichs vor der Apotheke verläuft: „Vielleicht gewöhnt man sich daran, momentan finde ich das aber nicht optimal und gefährlich.“ Sie bat weiter darum, bald über eine Kostenschätzung zu sprechen. Zu Stockmeiers Bedenken erklärte Goller, dass es sich eher um eine etwa 50 Zentimeter breite und rund zwei Zentimeter tiefe Mulde handelt: „Die Alternative wäre ein geschlossener Rinnkörper mit Gitter.“ Das wiederum sei: „Für Hackelstecka ganz schlecht“ ergänzte Bauamtsleiter Hubert Zellner.



Rundherum abgelehnt hatte die Planung Josef Killer (FW): „Mir ist das alles zu überfrachtet.“ Seiner Missbilligung treu blieb auch Georg Schlickenrieder (CSU): „Mein Herz hängt an den Parkplätzen, vom Gefühl her verlieren wir zu viele.“ Dem entgegnete Bürgermeister Michael Falkenhahn: „Unser Ziel war es, eine Begegnungsfläche für Menschen und nicht für Autos zu schaffen.“ Nach seiner Überzeugung bleibt mit den sechs Parkplätzen entlang der Bahnhofstraße und den drei vor der Apotheke ausreichend Parkraum vorhanden.

Vorausgesetzt, die Anwohner nutzen dann auch ihre eigenen Parkplätze. Weil Schrägparken vor der Apotheke, wie es Susanne Weitl (CSU) vorgeschlagen hatte, aus verkehrstechnischen Gründen schwierig ist, wurden die drei Parkplätze vor der Apotheke zum bequemeren Einparken noch um 20 Zentimeter auf 2,70 Meter verbreitert. Wobei der Behindertenstellplatz durchgehend und die übrigen mit Rasenfugen gepflastert werden. Mit drei Gegenstimmen wurde schließlich beschlossen, die Planung in der vorgelegten Form weiterzuführen. hac