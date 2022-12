Preisträger und Projekte 2022

Sechs Preisträger: Landkreis Miesbach verleiht Denkmalschutzmedaillen 2022

Mit der Verleihung der diesjährigen Denkmalschutzmedaillen des Landkreises stieg die Anzahl der seit 2012 prämierten Objekte auf über 30 an. Die Ehrung nahmen (v.r.) Kreisbaumeister Christian Boiger, Landtagspräsidentin Ilse Aigner sowie Landrat Olaf von Löwis (4.v.l.) vor. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Nach zwei Jahren Pause hat der Landkreis Miesbach wieder zur Verleihung der 2012 eingeführten Denkmalschutzmedaille eingeladen.

Im Kultur im Oberbräu in Holzkirchen freuten sich heuer sechs Preisträger über die Auszeichnung. Die Verleihung nahmen Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Landrat Olaf von Löwis und Kreisbaumeisters Christian Boiger vor, der außerdem noch einen kurzweiligen Tätigkeitsbericht seines Fachbereiches vorstellte und sich für die Zukunft neben einer Bau-, auch eine Umbauordnung wünscht.

„Der Denkmalschutz ist unser Dank an die Vergangenheit für das reiche kulturelle Erbe, die Freude daran in der Gegenwart und ein Geschenk für die Zukunft.“ Mit diesem Zitat des Gründers der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Professor Gottfried Kiesow, begrüßte Landrat Olaf von Löwis die rund 60 Gäste des Festaktes. Dass sich Menschen in Zeiten überbordender Bürokratie sowie aktueller Herausforderungen durch Klimawandel und Wohnungspolitik bewusst entscheiden, ein in die Jahre gekommenes Bauwerk zu erhalten, sei vorbildlich und dankenswert.

„Dass wir in der glücklichen Lage sind, in einem so schönen Landstrich zu leben, hat auch mit jahrhundertealter Baukultur und dem achtsamen Umgang mit ihr zu tun“, bekräftigte Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Der Erhalt eines Baudenkmals oder Ensembles stelle für den Eigentümer, egal ob Privatperson, Gemeinde oder Kirche, immer eine Herausforderung dar, die oft teuer ist und viel Nerven kostet, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Daher sei es umso wichtiger zu zeigen und zu honorieren, dass es – so wie es die diesjährigen Preisträger der Denkmalschutzmedaille des Landkreises Miesbach bewiesen haben – dennoch funktionieren kann.



Vor der Preisverleihung stimmte Kreisbaumeister Christian Boiger das Auditorium mit einem kurzweiligen Vortrag ein und erklärte, dass sich Denkmalschutz nicht nur auf die Käseglocke Erhaltung beschränkt. „Denkmäler bewahren heißt auch, aus der Umbaukultur der Vergangenheiten ganz praktische Dinge zur Nachhaltigkeit zu lernen.“ Daher ist es nach Boigers Meinung auch nicht abwegig, solch alten Baubestand auch anders zu nutzen. Als Beispiel nannte er ein altes Brechelbad in Fischbachau mit handgemachten Scharnieren und Holznägeln, in dem früher Flachs getrocknet wurde und das heute samt einer ehemals angebauten Schmiede als Schupfen vor sich hin dämmert. „Wenn das jemand erhalten, aber darin wohnen möchte, warum nicht?“ Wichtig sei es, dass solche Objekte belebt und geliebt werden. „Dafür bräuchten wir aber neben einer Bau-, auch eine Umbauordnung“, wünschte sich Boiger, um in Zukunft auch solche Projekte zu retten.

Preisträger und Projekte 2022

Jager/Bayrischzell: Sonderfall eines Denkmals als Blockbau-, Jäger- und Gütlerhaus, das bereits in historischer Zeit transloziert und nun wegen der Lage im hochwassergefährdeten Talgrund im wahrsten Sinne in akribischer Arbeit auf neue Füße gestellt wurde. (Eigentümer Familie Wiggenhorn und Planer Franz Gross.)

Villa von Hermann/Waakirchen: Ehemaliges Guts- und Landhaus mit vorbildlicher Fenstersanierung und -ergänzung. (Preisträger: Familie Seemann und die Schreinerei Andreas Schreyer.)

Rathaus Weyarn: Sanierung und vorbildlicher Dachgeschoss­ausbau im Klosterrichterhaus respektive Richterstock des ehemaligen Augustiner-Chorherrnstifts. (Preisträger: Gemeinde Weyarn als Bauherr und Architekturbüro Siebeneicher für die Planung.)

Schmiedhof/Geitau: Ehemaliges Nagelschmiedanwesen, dessen Wohnteil mit einer Haustür in Empireformen denkmalfachlich vorbildlich restauriert wurde. (Eigentümer und Ausführungsplanung Familie Schmied.)

Weinbergkapelle/Schliersee: Außensanierung und Neugestaltung eines Ortes der Erinnerung und der Mahnung. Die aus der Kirchenmauer herausgenommene Gedenktafel zur Annabergschlacht in Schlesien im Ersten Weltkrieg war lange entweder ein Treffpunkt rechter als auch linker Extremisten. Mit der separaten Neusetzung der Tafel und begleitenden Erklärstücken trägt der neue Gedenkort nun zu einem verständnisvollen Miteinander bei. (Preisträger: Pfarrer Hans Sinseder, Markt Schliersee, Mediator Wolfgang Foit vom Katholischen Bildungswerk Miesbach und für die Ausführung die Werkstätten Wiegerling/Gaißach.)



Pfarrhof Egern: Sanierung und Erweiterung des Barockbaus direkt am See. (Preisträger: Monsignore Walter Waldschütz und Architekt Benno Bauer.) hac