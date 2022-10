Grimm: schönsten Beruf der Welt gewählt

Abschluss der Landwirtschaftsmeister: Fünf Absolventen aus dem Landkreis Miesbach

Gratulationen für die Miesbacher Landwirtschaftsmeisterin und -meister (ab 2.v.l.) Michael Bacher, Georg Bauer, Quirin Bichlmaier, Sabine Ramona Buchberger und Marinus Eichner gab es seitens (v.r.) des früheren Holzkirchner Landwirtschaftsschulleiters Rolf Oehler, der Landwirtschaftsschulleiterin Gisela Hammerschmid, Konrad Schober (Regierungspräsident von Oberbayern) und (l.) der stellvertretenden Landrätin Ulrike Küster. © Fischer

Holzkirchen/Landkreis – 79 Landwirtschaftsmeister nahmen bei einem Festakt in Holzkirchen ihre Meisterbriefe entgegen. Fünf kommen aus dem Landkreis Miesbach.

Einen besonderen Tag erlebten acht Landwirtinnen und 71 Landwirte aus 22 Landkreisen bei einem Festakt im Saal des Holzkirchner Kultur im Oberbräu. Sie nahmen als erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung die Meisterbriefe entgegen. Die Besten unter ihnen erhielten zudem Meisterpreise. Fünf der 79 Meisterschulabsolventen kamen aus dem Landkreis Miesbach.



„Sie haben das ja alles berufsbegleitend gemacht“, würdigte Konrad Schober, Regierungspräsident von Oberbayern, die Lernbereitschaft der Absolventen. Während andere Berufskollegen also die wohlverdiente Freizeit genossen hätten, nutzten die jungen Meisterinnen und Meister diese Stunden, um fachlich und persönlich an sich zu arbeiten. Ein Drittel derer, die die Ausbildung begonnen hatten, haben aus verschiedentlichen Gründen aufgehört. Nicht so die Anwesenden: Sie haben sich als neue Betriebsleiter umfassendes Wissen für die fachliche Praxis angeeignet, um den elterlichen Hof zu übernehmen. Eine „Riesenaufgabe“, wie Schober fand, die allen Beteiligten viel Fingerspitzengefühl abverlange. Mit dem Meisterbrief dürfen die Schulabsolventen nun auch ausbilden, worum sie der Regierungspräsident besonders bat.



Für die Zukunft der Landwirtschaft sah er es als Notwendigkeit an, dass deren Anteil an der Wertschöpfungskette größer werde. Es könne nicht sein, dass ein Vollerwerbslandwirt auch noch Nebenerwerbsmetzger oder Nebenerwerbshofladenbetreiber sein müsse. Der Vollerwerb müsse austräglich sein. Schließlich sei die Landwirtschaft eine elementar wichtige Säule der Gesellschaft und wie der „unsägliche Krieg“ in der Ukraine zeige, sei es ein gutes Gefühl, wenn Lebensmittel, die „man in der EU braucht, auch in der EU produziert werden“.



Dass die Landwirte zum Teil ein anderes Gefühl bezüglich der gesellschaftlichen Akzeptanz haben, zeigte Klaus Solleder, stellvertretender Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbandes, auf: „Die Landwirtschaft wird zu Unrecht an den Pranger gestellt.“ Die Produktion hochwertiger Lebensmittel und der Beitrag zum Tourismus durch Landschaftspflege werde zu wenig geschätzt. „Aber unsere Höfe haben Jahrhunderte überlebt“, sah er die Zukunft dennoch positiv. Damit dies weiter so bleibe „brauchen wir gut ausgebildete junge Leute“, lobte Solleder die frisch gebackenen Meister.



Grimm: schönsten Beruf der Welt gewählt

Diese sollen einen „Meilenstein im Leben“ feiern, fand Robert Grimm, Oberbayern-Vorsitzender des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF). Sie hätten den schönsten Beruf der Welt gewählt, in Zeiten, die sicher Risiken bergen, dafür aber auch Chancen. Wichtig sei nun weiteres fachliches Engagement: „Bildung, die ihr jetzt einfriert, ist bald nun noch die Hälfte wert“. Dass die Meister hierfür bereits eine sehr gute Basis gelegt haben, bescheinigte ihnen Ministerialrat Michael Karrer, Leiter des Referats Aus- und Fortbildung im Landwirtschaftsministerium. Mit der Entscheidung für die umfangreichere Ausbildung haben sie „das Richtige gemacht“. Karrer wünschte ihnen einen „guten Weg ins Berufsleben“.



Den treten fünf Meisterschulabsolventen aus dem Landkreis Miesbach nun an: Michael Bacher (Irschenberg), Georg Bauer (Warngau), Quirin Bichlmaier (Hausham), Sabine Ramona Buchberger (Otterfing) und Marinus Eichner (Holzkirchen). maf