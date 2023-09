Leichter zum Kita-Platz: Markt Holzkirchen startet Portal Little Bird

Von: Sandra Hefft

Angebote vergleichen: Neben dem Kindergarten Frühlingsdorf finden sich viele weitere Kitas im System. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Seit 1. September kommen Eltern in Holzkirchen einfacher zu einem Krippen- oder Kindergartenplatz: Dazu bietet die Marktgemeinde das Online-Portal Little Bird an.

Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen, haben es oft nicht leicht: Sie müssen mühsam herausfinden, wann und wo es einen freien Platz geben könnte. In Holzkirchen ist das nun anders: Denn die Marktgemeinde hat Anfang September das neue Elternportal Little Bird freigeschaltet. „Damit ist die Krippen- oder Kita-Anmeldung einfach übers Internet möglich“, erklärt die Marktgemeinde.

Die Anmeldung für den Hort erfolgt derzeit noch über das Kinderland und Caritas, zukünftig ist aber dafür auch die Nutzung des Online-Portals geplant. Eltern erreichen dieses auf der Homepage der Marktgemeinde Holzkirchen.

Leichter Angebote filtern

Sie können hier unter anderem angeben, ab wann sie einen Betreuungsplatz wünschen, welche Öffnungszeiten für sie wichtig sind oder welches pädagogische Konzept sie bevorzugen. „Die Suchergebnisse werden als Liste und auf einer Karte angezeigt“, erklärt die Marktgemeinde.

Informationen zum Angebot jeder Einrichtung gibt es auf der jeweiligen Profilseite. Passende Angebote lassen sich auf eine Merkliste setzen und direkt online anfragen. Aus Datenschutzgründen ist dafür die einmalige Registrierung für das Elternportal erforderlich.



Auch die Platzvergabe erfolgt über die digitale Lösung, die das Berliner Unternehmen Little Bird für Holzkirchen umgesetzt hat. Eltern können pro Kind maximal drei Anfragen gleichzeitig stellen. Platzanfragen sind frühestens zwölf Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn möglich. Ein Betreuungsangebot erhalten Eltern, sobald ein Platz zum gewünschten Betreuungsstart frei ist.



Die Software verhindert zudem, dass manche Eltern mehrere Plätze angeboten bekomme, das sorgt für Chancengleichheit. Fehlerhafte Anmeldewünsche werden durch eine Plausibilitätsprüfung vermieden.



Little Bird wurde im Jahr 2009 von Anke Odrig gegründet, weil sie als Mutter selbst erfahren musste, wie kompliziert der Weg zu einem Betreuungsplatz für das eigene Kind sein kann. „Aus dem Start-up ist inzwischen der führende Spezialist in diesem Bereich geworden“, erklärt die Marktgemeinde. Heute setzen bundesweit bereits über 350 Kommunen, Landkreise und Träger auf die Lösungen des Familienunternehmens.