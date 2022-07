Unfall auf der A8 nahe Holzkirchen: Autobahn teilweise gesperrt

Ein Polizeiauto steht auf einem gesperrten Abschnitt einer Autobahn. © David Young/dpa (Symbolbild)

Holzkirchen – Zu einem Lkw-Unfall ist es am Dienstag auf der A8 nahe Holzkirchen gekommen. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Update, 9.45 Uhr: Korrektur der Polizei

„Der Lkw durchbrach nach neuem Kenntnisstand lediglich Warnbarken, nicht die Mittelleitplanke, wie anfänglich geschildert“, konkretisiert die Autobahnpolizeistation Holzkirchen ihre Angaben nun nochmal.

Update, 8.20 Uhr: Lkw weicht Reh aus

Am Dienstag (12. Juli), kurz nach 4 Uhr, kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg kurz nach der Anschlussstelle Holzkirchen im Baustellenbereich zu einem Unfall. „Der 60-jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen wich mit seinem Sattelzug nach seinen Angaben einem Reh aus und kam nach links von der Fahrbahn ab“, berichtet die Autobahnpolizeistation Holzkirchen. „Er durchbrach die Mittelleitplanke und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.“ Der Sattelzug ist nicht mehr fahrbereit und die Mittelleitplanke auf eine Länge von zirka 50 Meter stark beschädigt.

Ein 30-jähriger Bosnier fuhr mit seinem Pkw über herumliegende Trümmerteile. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 106.000 Euro geschätzt.

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten werden noch den Vormittag andauern. Der linke und mittlere Fahrstreifen in Richtung München sind gesperrt. Mit Behinderungen im Berufsverkehr ist zu rechnen. Es sind schweres Bergungsgerät, mehrere Polizeistreifen und die Autobahnmeisterei Holzkirchen im Einsatz.

Erstmeldung vom 12. Juli, 5.50 Uhr: Unfall auf A8

Am Dienstag (12. Juli), kurz nach 4 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Salzburg kurz nach der Anschlussstelle Holzkirchen im Baustellenbereich zu einem Unfall. „Ein Sattelzug wich nach seinen Angaben einem Reh aus und kam nach links von der Fahrbahn ab“, berichtet die Autobahnpolizeistation Holzkirchen. „Er durchbrach die Mittelleitplanke und kam auf der Fahrbahn in Richtung München zum Stillstand.“

Der Sattelzug ist nicht mehr fahrbereit und die Mittelleitplanke auf einer Länge von zirka 50 Metern stark beschädigt. Nach dem Anstoß ist bislang ein Pkw über herumliegende Trümmerteile gefahren. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Aufräum- und Bergearbeiten werden noch zirka zwei Stunden andauern. Dazu sind der linke und mittlere Fahrstreifen in Richtung München gesperrt. Mit Behinderungen im Berufsverkehr ist zu rechnen. Es sind mehrere Polizeistreifen und die Autobahnmeisterei Holzkirchen im Einsatz. ksl