Hobbygeologe stößt im Teufelsgraben auf Rarität im Alpenvorland

Holzkirchen – Der heute in Dietramszell lebende Roggersdorfer Willi Braun hatte im Sommer 2020 mit Kennerblick bei der Suche nach besonderen Steinen den richtigen Riecher. In der Nähe des Teufelsgrabens entdeckte er einen Mammut-Backenzahn. Das Fossil ist von besonderer Bedeutung, weil solche Funde im Alpenvorland selten und direkt am ehemaligen Gletscherrand ungewöhnlich sind. Der Mammutzahn ist ab sofort konserviert im Foyer des Holzkirchner Rathauses zu besichtigen. Im Februar soll das Eiszeitrelikt dann dem Naturkunde- und Mammut-Museum Siegsdorf übergeben werden.



Bei der Konservierung und Deutung des seltenen Fundes kam Braun der Zufall zu Hilfe. Nach einer zufälligen Zusammenkunft mit Norbert Strauß, Mitglied und Autor in der Projektgruppe des Holzkirchner Geo-Lehrpfades, besah sich der Experte den Fund und identifizierte ihn als Backenzahn eines Mammuts. Bestätigt hat das die Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München, die Strauß um eine genauere Bestimmung des Fossils bat. Eine vergleichende Untersuchung ergab, dass der Molar (Backenzahn) nach Art und Größe von einem jungadulten, vermutlich weiblichen Wollhaarmammut stammt. Der Zahn ist etwa zwölf Zentimeter lang, gut sechs Zentimeter breit und neuneinhalb Zentimeter hoch.



Die Fundstelle liegt auf Dietramszeller Flur, etwa zweieinhalb Kilometer westlich der Teufelsgraben-Querung der Staatsstraße 2073 Holzkirchen-Dietramszell. Inzwischen wird dort Kies abgebaut. Auf Grund der geologisch definierten Fundstelle im Nordhang der Würm-Endmoräne des Wolfratshausener Lappen des Isar-Loisach-Gletschers lässt sich das Alter des Fossils auf etwa 25.000 Jahre ableiten. Weil während des würmeiszeitlichen Maximums die Vegetation und damit die Ernährungsgrundlage für ein Mammut im Gletschervorfeld spärlich waren, bleibt es ein Rätsel, wie der Zahn in den Moränenschutt kam.

Eine Möglichkeit, wie der Zahn in den Moränenschutt gekommen ist, könnte nach Überlegungen der Fachleute sein, dass das relativ leicht zu jagende Jungtier bewusst in den engen Gletscher getrieben worden war um es zu erlegen.



Da der Staatssammlung für Paläontologie für die unbedingt notwendige Konservierung des Zahnes die Personalkapazität und für eine rund 500 Euro teure aushäusige Restauration das Geld fehlte, kam Strauß‘ Netzwerk zu Hilfe. Dank der langjährigen, guten Kontakte zu Robert Darga, Leiter des Naturkunde- und Mammut-Museums in Siegsdorf, erhielt Strauß eine detaillierte Anleitung und die Rezeptur zur Behandlung des Zahns. In einer sechswöchigen Prozedur von mehreren Tauchbädern in stark riechenden Lösungsmitteln mit Kunstharzen und langsamen Trocknungsphasen gelang es, den Zahn zu stabilisieren und in einer Puzzlearbeit den Originalzustand nahezu herzustellen.

Bis das Präparat im Februar dem Siegsdorfer Museum übergeben wird und dort in einer Zahnvitrine ausgestellte wird, ist der außergewöhnliche Zahn nun aber erst einmal im Holzkirchner Rathaus zu bestaunen.



Stammesgeschichtlich gehören Mammuts zur Familie Elephantidae. Sie bekommen in ihrem Leben sechsmal Zähne. Es ist aber immer nur einer als Kaufläche verfügbar. Ist dieser abgenutzt, wird er durch den nächsten größeren Zahn im Kiefer langsam nach vorne geschoben und bricht stückweise ab. Nach Abnutzung der sechsten Zähne müssen die Tiere verhungern, wenn sie nicht vorher sterben. hac