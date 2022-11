Unbekannter schlägt Besucher im Einkaufszentrum Holzkirchen

Von: Sabrina Winklmaier

Ein Unbekannter schlägt einen Mann im HEP, die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand | dpa

Holzkirchen – Am Samstagnachmittag wurde ein Mann im HEP durch einen Unbekannten verletzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, kam es am Samstag, 26. November, gegen 17.30 Uhr im Obergeschoss des Holzkirchen Einkaufsparadies (HEP) zu einem Vorfall, bei dem ein Mann aus Dietramszell leicht verletzt wurde.

Ein 51-jähriger Mann stand zur Tatzeit am Geländer der Rolltreppe, als ein unbekannter Täter in Begleitung eines weiteren Mannes an ihm vorbeiging. Aus bisher noch unbekannten Gründen schlug der Vorbeigehende den Dietramszeller unvermittelt mit dem Ellenbogen in die Brust. Danach verließen die beiden Männer das HEP über die Rolltreppe. Eine Suche nach dem Täter und seinem Begleiter in der Nähe des Einkaufszentrums blieb ohne Erfolg.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, kräftige Statur, Kinn- und Oberlippenbart, dunkle Kleidung.

Die Polizei Holzkirchen bittet nun um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben machen können, in welche Richtung die Täter das HEP verlassen haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740.