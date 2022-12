Marktplatz Holzkirchen: Straße bleibt, Parkplätze nicht

Testweise wurde die Straße vor dem Rathaus 2019 bereits gesperrt. Der Vorschlag, diese nun im Rahmen der Neugestaltung des Marktplatzes dauerhaft aufzulösen, fiel beim Gemeinderat durch. Die Parkplätze sollen hingegen für eine attraktivere Nutzung wegfallen. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Der Holzkirchner Marktgemeinderat beschäftigte sich mit der Neugestaltung des Marktplatzes. Das Gremium folgte den Vorschlägen des Orts- und Verkehrsplanungsausschusses.

Die Neugestaltung des Holzkirchner Marktplatzes wurde bereits im Orts- und Verkehrsplanungsausschuss (OVA) ausgiebig diskutiert. Das hielt den Marktgemeinderat in der Dezember-Sitzung aber nicht davon ab, sich dem Thema nochmals zeitintensiv zu widmen. Mit einem ähnlichen Stimmungsverhältnis wie der OVA bestätige das Gremium schließlich dessen Vorschläge, die Auflösung der Straße über den Marktplatz vor dem Rathaus nicht, aber die komplette Auflösung der Parkplätze auf dem Marktplatz als Wettbewerbs­ziel festzulegen.



Zu dem Verbindungsweg zwischen Münchner Straße und dem Herdergarten vor dem Holzkirchner Rathaus stellte Robert Wiechmann (Grüne) fest: „Die Straße ist nun mal gefährlich.“ Er regte deswegen an, sich im Rahmen des Wettbewerbs von Fachleuten Vorschläge machen zu lassen, wie das Dilemma zwischen kurzen Rettungswegen der Feuerwehr und Sicherheit andererseits zu lösen ist: „Schauen wir, was möglich ist.“

Laut Sitzungsvorlage geht ein Gutachten davon aus, dass sich die theoretischen Zeitverluste für einrückende Feuerwehrkräfte aus Richtung Norden kommend auf rund zwölf Sekunden belaufen und sich von Süden her überhaupt keine längeren Fahrwege ergäben. Für die Anfahrt zum Feuerwehrhaus über die Frühlingsstraße und die Badgasse könnte außerdem eine Optimierung des Verkehrsflusses mittels Vorfahrtsregelung oder Ampeln erfolgen.

Auf Bitte von Bürgermeister Christoph Schmid gestattet das Gremium schließlich Ludwig Würmseer, Erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Holzkirchen, das Wort. „Vorab, wir sind nicht die Bösen und die Verhinderer von Straßensperrungen, sondern haben von ihnen einen Auftrag bekommen, den wir erfüllen müssen und wollen“, sagte Würmseer. Der sieht vor, dass die Feuerwehr spätestens zehn Minuten nach Alarmierung am Einsatzort ist.

Weil aber die innerörtliche Verkehrssituation Holzkirchens oftmals so dicht ist und es in der Zehnminutenfrist bis in die Maitz praktisch schon nicht mehr zu schaffen ist, haben die Holzkirchner Floriansjünger schon ihre Otterfinger Kameraden gebeten, dieses Areal als Erstkräfte zu übernehmen. Die zwölf Sekunden erachtete Würmseer als hypothetisch, bei einem Einsatz kann es aber, wie einige der bisher 187 Einsätze dieses Jahr gezeigt haben, selbst darauf ankommen. Der Vortrag des Kommandanten überzeugte dann auch mit Ausnahme der SPD- und der Grünen-Fraktion, eine Auflösung der Straße vor dem Rathaus nicht weiter zu verfolgen.

Aufgeheizt war auch die Debatte, ob die Parkplätze auf dem Marktplatz bei der Neugestaltung bleiben sollen. Für einen Erhalt sprach sich Martin Taubenberger (FW) aus: „Wir sehen ja am Oskar-von-Miller Platz, was aus aufgelösten Parkplätzen werden kann.“ Dem pflichtete Sebastian Franz (CSU) bei: „Nur weil die Parkplätze weg sind, wird der Platz nicht schöner.“ Den Wegfall bezeichnete Peter Gerhold (FW) für Geschäftsinhaber in Marktplatznähe als „existenzbedrohend“.

Mehrheitlich setzte sich aber die Parkplatzgegner durch und erfüllten damit den ausdrücklichen Wunsch der Bürger aus dem Beteiligungsprozess. Wobei die privaten Parkplätze des Modehaus Jennerwein aber natürlich erhalten und erreichbar bleiben sollen. hac