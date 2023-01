Markt Holzkirchen begrüßt Konzeptfortführung mit Baugenossenschaft

Von: Sabrina Winklmaier

Mit der Konzeptvergabe der letzten beiden in der Maitz noch freien Baugrundstücke hat Holzkirchen ein Pilotprojekt für bezahlbaren Wohnraum an den Start gebracht. Im Sommer gab es wegen gestiegener Bau- und Kreditkosten einen Rückschlag. Nun gibt es Hoffnung, das Konzept der Gruppe „geMaitzam wohnen“ doch noch umsetzten zu können. © Marktgemeinde Holzkirchen/ Martin Baier

Holzkirchen – Wie berichtet, musste die Gruppe „geMaitzam wohnen“ ihren Traum vom Mehrgenerationenwohnen in der Maitz in Holzkirchen aufgeben. Auf zwei Grundstücken der Marktgemeinde wollte die Gruppe aus vornehmlich engagierten Einheimischen, im Rahmen eines Mehrgenerationenprojektes bezahlbaren Wohnraum bauen.

Die Gemeinde war von den Plänen angetan und stimmte im Dezember 2021 nach eingehender Prüfung der Bewerbungsunterlagen zu, in einem Pilotprojekt dafür die beiden rund 2300 Quadratmeter großen Baugrundstücke mit einem Verkehrswert von etwa 4,5 Millionen Euro in Erbpacht zur Verfügung zu stellen. Die gestiegene Baukosten und Zinsen zwangen die Gruppe aber im Sommer dieses Jahres zur Aufgabe und Rückgabe der Grundstücksreservierung. Jetzt tat sich die Möglichkeit auf, unter dem Deckmantel einer Baugenossenschaft das Projekt wieder aufleben zu lassen.

Der Marktgemeinderat stimmte dem in seiner Dezember-Sitzung zu. Mit ihrer Bewerbung hatte „geMaitzam wohnen“ den Marktgemeinderat überzeugt und begeistert. Zu Grund lagen die Idee von „atmenden Wohnungen“ für einheimische junge Paare, Studenten und Rentner, die sich an die jeweilige Lebenssituation anpassen lassen und ein belastbares Finanzierungskonzept. Insgesamt waren rund 1200 Quadratmeter Wohnfläche angedacht, an Baukosten waren rund 5,5 Millionen Euro kalkuliert.

Bezahlbarer Wohnraum im Rahmen eines Mehrgenerationenprojektes

Weil sich aber im Laufe des Jahres die Baukosten, Finanzierung und Förderkonditionen massiv gegen die Finanzierung entwickelten, teilten Katharina Plöckl und Sophie Nerb als Sprecherinnen von „geMaitzam wohnen“ bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit Bürgermeister Christoph Schmid und Natalie Schaller vom Beraterbüro „stattbau München“ mit, dass sich die Gruppe gezwungen sieht, die Reißleine zu ziehen und die Grundstücke zurückzugeben.

Umso erfreuter zeigte sich der Marktgemeinderat, dass nun doch noch Hoffnung besteht, das Konzept umzusetzen. Wie Schmid in der Dezember-Sitzung berichtete, könnte dies unter dem Dach einer namentlich noch nicht öffentlich genannten bayerischen Genossenschaft geschehen: „Seitens geMaitzam Wohnen besteht für diesen Plan B große Bereitschaft zur Kooperation.“ Eine Fortführung unter diesen Voraussetzungen würde nach Einschätzung der Verwaltung Zeit und Kosten sparen. „Wenn wir dem zustimmen, schieben wir alles elf Monate nach hinten. Ich meine, das wäre es wert“, sagte der Rathauschef.

Sollte sich im Verlauf der Reservierungsphase bis Juni 2024 das Projekt nicht zufriedenstellend weiterentwickeln, bestehe laut Schmid immer noch die Möglichkeit, die Reservierung aus sachlichem Grund aufzuheben. Wobei Torsten Hensel (FWG) meinte: „Ich hoffe, wir brauchen nicht noch einen Plan C.“ Insgesamt gab es aber für die Fortführung des Projektes unter den genannten Bedingungen und für die weitere Zusammenarbeit mit der die Gemeinde dabei begleitende „stattbau München“ durchweg positive Reaktionen und einen einstimmigen Beschluss. hac