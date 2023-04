Mitgliederversammlung des Fördervereins Arta Terme

Von: Sabrina Winklmaier

Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Arta Terme fand vor Kurzem in Otterfing statt. In Eigenregie hat der Verein ein ehemaliges Hotel in Italien gekauft und umgebaut. Die „Villa Belvedere“ soll eine Stätte der Begegnung sein. © GB

Otterfing – Mit der Villa Belvedere hat der Förderverein Arta Terme eine Begegnungsstätte vor Jedermann geschaffen. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins standen einige erfreuliche Punkte auf der Tagesordnung.

Vor Kurzem fand die Mitgliederversammlung des Trägervereins Arta Terme statt. Die Vereinigung betreibt die Europäische Begegnungsstätte Villa Belvedere in Arta Terme im italienischen Friaul. Vorsitzender Gerhard Schaffer konnte erfreuliches berichten: Die Villa ist seit vergangenem Jahr wieder gut belegt. Dadurch mussten auch die Kosten für die Beleger nicht erhöht werden. Die Vorstandschaft plant zudem, auf der Nordseite des Hauses die Fensterläden zu erneuern.

Beisitzer Vitus Kapser zeigte auf, was Ehrenamtliche im März beim „Hauseröffnungswochenende“ alles geleistet haben. Vize-Vorstand Berthold Späth dankte vor allem Sabine Kerschdorfer für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Verwaltung der Belegung des Hauses. Dieses Amt hat Kerschdorfer nun schon zehn Jahre inne. Späth wisse um diese aufwändige Aufgabe, habe er doch selbst zehn Jahre lang diese Tätigkeit ausgeübt.



Einen einwandfreien Finanzbericht konnte Kassier Werner Sulzinger vorlegen. „Die Einnahmen im vergangenen Jahr haben wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht“, teilte Sulzinger bei der Versammlung mit. Auch ist der Schuldenstand dank einiger Spenden „außerordentlich gesunken“. Dritter Landrat Josef Bierschneider dankte der gesamten Vorstandschaft für ihren unermüdlichen Einsatz bei diesem „erfolgreichen Projekt, dass auch vielen Landkreisbürgern zugute kommt“.

Über die Anfänge des Projekts der Europäischen Begegnungsstätte erzählte Pfarrer Walter Waldschütz. „Die Kreissparkasse hat uns beim Kauf des Hauses durch einen Kredit unterstützt und dem Verein so sehr unter die Arme gegriffen. Auch der Landkreis hat uns von Anfang an bei diesem Projekt geholfen“, dankte Waldschütz. Die Villa Belvedere ist ein Selbstversorgerhaus für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Bis zu 90 Personen haben in dem ehemaligen Hotel Platz, welches der Verein ehrenamtlich umgebaut hat. Ziel des Fördervereins ist es, die Begegnung verschiedenster Menschen zu ermöglichen und das Miteinander zu fördern. sw