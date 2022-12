Mittelschule Holzkirchen: Marktgemeinderat trotz Kosten-Plus für Neubau

Um Platz für die neue Mittelschule zu machen, ist die alte inzwischen nahezu komplett abgerissen. Neben indizierten Preissteigerungen führt ein unvorhergesehener Mehraufwand beim Tiefbau zu höheren Gesamtkosten. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Der Neubau der Mittelschule in Holzkirchen verteuert sich. Verantwortlich dafür sind der gestiegenen Baupreisindex und die Bodenbeschaffenheit.

Rechnete die Marktgemeinde im Mai dieses Jahres noch mit Gesamtkosten von rund 41 Millionen Euro, wird jetzt inflationär bereinigt mit etwa 44,6 Millionen Euro kalkuliert. Allein der Mehraufwand für den Tiefbau schlägt dabei mit zirka 1,1 Millionen Euro zu Buche. Darüber wurde kürzlich in öffentlicher Sitzung informiert.

Wer in Holzkirchen in die Tiefe baut, ist nie vor bösen Überraschungen gefeit. Das musste jetzt einmal mehr die Marktgemeinde selbst feststellen. Ein Gutachten ergab nämlich, dass in rund fünf Meter Tiefe eine Felsschicht den Boden durchzieht, die aufwändig durchbrochen werden muss. „Wir haben ein Problem“, sagte Bürgermeister Christoph Schmid, ehe er an den Fachplaner Christian Friedl von der Freyunger Firma ecoplan übergab.

Damit das Regenwasser rückstandsfrei abfließen kann, müsse, wie Friedl erklärte, die Felsschicht durchstoßen werden. Weil sich durch die geänderten Parameter Änderungen bei den bisher prognostizierten Wassermengen ergeben und um Regenwasserrückstauungen zu verhindern, müssen zudem die Schachtanschlüsse in der Holzstraße und der Säggasse geändert werden.

Dazu wollte Josef Sappl sen. (CSU) wissen, ob es nicht besser wäre, das Wasser in größeren Zisternen als den ohnehin geplanten fünf Kubikmeter großen Regenrückhaltebecken aufzufangen: „Das ist ja gar nichts, ich denke da eher an 100 Kubikmeter und erinnere an die Trockenheit im letzten Sommer.“ Dem erteilte Friedl allerdings eine Abfuhr, weil dazu ein komplett neues Rohrleitungssystem geplant werden müsste und dies nicht mehr wirtschaftlich wäre.



Dass der Gemeinderat trotz der Kostensteigerung hinter dem Projekt steht, zeigte er mit einstimmigen Beschlüssen, die Bauleistungen auf Grundlage des vorgestellten Vergabeplans und der Kostenberechnung in Auftrag zu geben. hac