Mitterdarching: Unbekannter lockert Radschrauben an Auto

Von: Sandra Hefft

Die Polizei sucht nach dem Unbekannten, der in Mitterdarching die Radschrauben an einem geparkten Opel gelockert hat. (Symbolbild) © Winfried Rothermel/dpa

Valley – Ein noch Unbekannter hat in Mitterdarching (Gemeinde Valley) Radschrauben an einem geparkten Auto gelockert. Die Polizei Holzkirchen sucht nun Zeugen.

Zwischen Montag (13. März) gegen 17 Uhr und Dienstag (14. März) wurden in Mitterdarching die Schrauben beider Vorderreifen eines schwarzen Opel von einer bislang unbekannten Person gelockert. Der Wagen war im Kistlerweg geparkt.

„Kurz nachdem er am Dienstag (14. März) gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw losgefahren war, bemerkte der Eigentümer merkwürdiges Fahrverhalten“, erklärt die Polizei Holzkirchen. Der Mann hielt an und stellte fest, dass die Radschrauben an beiden Reifen der Vorderachse gelockert waren. „Es kam zu keiner konkreten Gefährdung und zu keinem Schaden“, erklärt die Polizei.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, die ich im Tatzeitraum im näheren Umfeld aufgehalten haben, gehen an die Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/9074138.