Mobilitätsforum Holzkirchen: Forderung nach mehr On-Demand-Verkehr

Von: Sabrina Winklmaier

Josef Rott vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr stellte beim Mobilitätsforum die ÖPNV Strategie 2023 für den Freistaat vor. Ziel ist vor allem die flächendeckende Vernetzung im ländlichen Raum. © REO

Holzkirchen – Vertreter aus Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit sowie Bürger diskutierten in Holzkirchen über mögliche Zukunftsperspektiven der Mobilität im ländlichen Raum.

Mehr als 100 Teilnehmer verzeichnete das Mobilitätsforum Oberland, dass vor Kurzem am neuen Bosch Campus in Holzkirchen stattfand. Im Mittelpunkt der Diskussion standen Themen wie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, On-Demand-Verkehre im ländlichen Raum und die Schaffung von Mobilitätsangeboten, angepasst an die Bedürfnisse der Bevölkerung im ländlichen Raum.

On-Demand-Verkehr: Richtige Form finden

Stefan Carsten vom Zukunftsinstitut war es ein besonderes Augenmerk, auf die Wichtigkeit des On-Demand-Verkehrs hinzuweisen. „Die Schwierigkeit beim On-Demand-Verkehr besteht darin, für eine Region die geeignete Form zu finden, in welcher der Bedarf nach flexibler Mobilität gedeckt werden kann“, erklärte Carsten. Unter On-Demand-Verkehr sind öffentliche Verkehrsmittel, meistens (Klein-)Busse gemeint, die keine geregelten Abfahrtzeiten haben, sondern die über eine App oder telefonisch zu einem bestimmten Zeitpunkt gebucht werden. Josef Rott vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr stellte die ÖPNV Strategie 2030 für den Freistaat Bayern vor. Ziel sei es laut Rott, für einen Angebotsausbau und eine flächendeckende Vernetzung durch ÖPNV zu sorgen, vor allem im ländlichen Raum.

Bei einer anschließenden Podiumsdiskussion tauschten sich mehrere Experten über das Thema „Mobilität im ländlichen Raum aus“. Eine rege Teilnahme kam aus den Zuschauerreihen, die ihre Anliegen und Bedürfnisse einbrachten. In fünf interaktiven Fokusräumen, jeweils mit verschiedenen Themen, hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Erfahrungen einzubringen und mit den Experten gemeinsam innovative Ansätze zu erarbeiten.



Das Mobilitätsforum Oberland war ein wichtiger Schritt, um die verschiedenen Interessengruppen zusammenzubringen und den Austausch über die Zukunft der Mobilität zu fördern, teilt die Regionalentwicklung Oberland (REO) mit. Die Ergebnisse und Erkenntnisse werden in die Planung und Umsetzung weiterer Mobilitätsprojekte der REO mit einfließen.