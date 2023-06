Wollte Essen zubereiten: Münchner macht in Wald in Holzkirchen trotz hoher Waldbrandgefahr Feuer

„Zündeln im Wald ist kein Kavaliersdelikt“, mahnt die Polizei. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Trotz akuter Waldbrandgefahr machte ein Münchener am Sonntag in einem Waldstück in Holzkirchen Feuer. Er wollte sich Eier zubereiten, berichtet die Polizei.

Am Sonntag (18. Juni) kam es gegen 15.50 Uhr in einem kleinen Waldstück an der Wilhelm-Liebhaber-Straße in Holzkirchen zu Rauchentwicklung. „An der Tatörtlichkeit traf die Polizeistreife einen 32-Jährigen mit Wohnsitz in München an, der sich Waldstück ein kleines Feuer machte, um sich Eier zu zubereiten“, berichtet die Polizei in Holzkirchen. Löschmittel hatte der Mann nicht dabei.

Der 32-Jährige wurde durch die Polizei eindringlich ermahnt. Das Feuer wurde mithilfe von Wasser aus Wassereimern gelöscht. Es entstand laut Bericht kein Schaden.

„Zündeln im Wald ist kein Kavaliersdelikt“, mahnt die Polizei. „Derzeit besteht – nicht nur im Landkreis Miesbach – aufgrund der anhaltenden Trockenheit akute Waldbrandgefahr!“ Rauchen, offenes Licht, Lagerfeuer und Daxenfeuer im Wald oder an einem Wald angrenzenden Gelände sind verboten.

Die Polizei appelliert, verantwortungsvoll zu handeln. „Entsorgen Sie auch Zigarettenkippen sicher und nicht in der freien Natur. Bringen Sie nicht fahrlässig Menschen, Tiere und Pflanzen in Gefahr. Sensibilisieren Sie auch Ihre Mitmenschen für die erhöhte Waldbrandgefahr“, heißt es weiter im Bericht.