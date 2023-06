A8 bei Weyarn: Bundespolizei nimmt Schleuser und zwei Mitfahrer fest

Auf der A8 bei Weyarn nahmen Bundespolizisten einen mutmaßlichen Schleuser mit zwei Mitfahrern fest. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Weyarn – Am Dienstag ging der Bundespolizei auf der Autobahn A8 in Höhe Weyarn ein mutmaßlicher Schleuser ins Netz. Auf richterliche Anordnung ist er nun in Untersuchungshaft.

Wie die Bundespolizei mitteilt, nahmen Polizisten am Dienstag, 27. Juni, einen mutmaßlichen Schleuser an der Autobahn A8 in Höhe Weyarn fest. Der Serbe wollte die beiden in Kroatien registrierten Migranten, 25 und 35 Jahre alt, in seinem Firmenwagen illegal ins Land bringen. Die beiden indischen Mitfahrer verfügten zwar über Pässe, nicht aber über die erforderlichen Visa oder Aufenthaltsgenehmigungen. Der Rosenheimer Bundespolizei zufolge wollten sie in Deutschland - wie schon in der Vergangenheit - für einen Verwandten des Fahrers arbeiten. Arbeitsverträge waren jedoch nicht vorhanden.

Der Schleuser wurde daraufhin auf richterlicher Anordnung in Untersuchungshaft genommen. Am gestrigen Nachmittag kam der 24-jährige Fahrer dann in eine Münchner Haftanstalt. Seine beiden Mitfahrer mussten wegen unerlaubter Einreise das Land wieder verlassen. Wegen des Verdachts der illegalen Arbeitsaufnahme, beziehungsweise der illegalen Beschäftigung wird zuständigkeitshalber der Zoll eingeschaltet, teilt die Bundespolizei mit.