MVG-Leihrad: Valley und Weyarn geben grünes Licht

Von: Selina Benda

Künftig stehen neben normalen Fahrrädern auch fünf MVG-Leihräder am Darchinger Bahnhof. © Benda (Archivfoto)

Valley/Weyarn – Mit Weyarn und Valley sind vier Kommunen im Landkreis Miesbach beim Projekt MVG-Rad dabei. Noch heuer sollen die Stationen mit den Leihrädern entstehen.

Auf die Räder, fertig, los: Mit dem finalen Beschluss pro MVG-Leihradsystem haben die Gemeinderäte in Valley nun in der letzten der vier beteiligten Gemeinden ihr Einverständnis für ein neues Modell im Landkreis Miesbach gegeben. Auch Holzkirchen, Otterfing und Weyarn steigen künftig mit aufs Rad und der Landkreis beteiligt sich an den Investitionskosten.

Der Grundsatzbeschluss pro Leihradsystem fiel bereits im Mai 2021. Damals unter dem Vorbehalt, dass sich der Landkreis Miesbach an den anfallenden Kosten beteiligt und auch die Nachbargemeinde Weyarn mitmacht. Diese wiederum hatte nun beim finalen Beschluss angemerkt, nur bei einer Beteiligung von Valley mit auf den Sattel zu steigen. So soll es nun nach der jüngsten Sitzung des Gemeinderats auch sein.

Zwei Standorte in Weyarn und Valley

Zwei Stelen mit je fünf Rädern – eine am Bahnhof Darching sowie eine im Gewerbegebiet Oberlaindern – sollen aufgestellt werden. In Weyarn ist eine Stele am Spielplatz an der Ignaz-Günther-Straße geplant. Eine zweite könnte im Gewerbegebiet Weiglfeld installiert werden. Ob sich die Gewerbebetriebe vor Ort an den Betriebskosten beteiligen, wird von der Verwaltung noch geklärt.



Mit den positiven Beschlüssen aus Valley und Weyarn sind die vier beteiligten Kommunen im Landkreisnorden nun komplett. Auch Holzkirchen und Otterfing haben sich für das Leihradmodell entschieden.

Landkreis Miesbach unterstützt Projekt

In seiner Dezembersitzung hat auch der Kreistag einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 40.000 Euro im Kreishaushalt beschlossen. Auch die zentrale Zweckvereinbarung wird vom Landkreis geschlossen. Eine Beteiligung an Betriebskosten sei jedoch nicht möglich, denn Miet­räder seien derzeit nicht im Nahverkehrsplan vorgesehen.

Weitere Zuschüsse könnten aus dem Budgettopf für freiwillige Leistungen kommen, aber dies sei nicht möglich. Das Konzept werde aber in den kommenden Jahren fortgeschrieben und könnte somit künftig Mieträder in den Nahverkehrs­plan aufnehmen.

In der Zwischenzeit müssen die Kommunen die Betriebskosten in Höhe von 5.000 Euro im Jahr pro Station selbst zahlen. Die Wartung der Räder ist in diesem maximal anfallenden Betrag bereits inbegriffen, die möglichen Einnahmen sind noch nicht abgezogen. Insgesamt kostet die Investition 35.000 Euro.

MVG-Leihradsystem noch 2022

Nach Abzug der staatlichen Förderung in Höhe von 70 Prozent, also 24.500 Euro, sowie dem Zuschuss des Landkreises über 10.000 Euro verbleiben lediglich 500 Euro an Kosten für die Installation der zwei Stelen in Valley. Die gleiche Rechnung gilt für Weyarn. Die Mindestvertragsdauer beträgt fünf Jahre, auch wenn die Mieträder nicht angenommen werden.

Da die Zuschüsse für das Jahr 2022 bald beantragt werden müssen, soll es nun mit den einstimmigen Beschlüssen der Gremien in Weyarn und Valley endlich vorwärts gehen mit dem MVG-Leihradsystem. Der Markt Holzkirchen hat die Projektkoordination übernommen, da der Bereich Mobilität beim Landratsamt derzeit reorganisiert wird. Die Kommunen planen nun entsprechende Haushaltsmittel in ihren Etats ein. Noch 2022 soll das Projekt ausgeschrieben und realisiert werden. sb