Quartett komplett: MVG-Mietradsystem kommt auch nach Otterfing

Teilen

Mit der Einführung der MVG-Mieträder möchte Otterfing einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Geplant ist ein Standort am Bahnhof und einer im Gewerbegebiet. © Hacker

Otterfing – Neben Holzkirchen, Valley und Weyarn macht nun auch Otterfing mit beim MVG-Rad. Am Bahnhof soll es auf jeden Fall eine Leihstation geben.

Voller Euphorie wurde der Beschluss, MVG-Räder einzuführen, jüngst in der Sitzung der Otterfinger Gemeinderäte nicht gefasst. Angesichts der gemeindlichen Kassenlage und der finanziell geringer ausfallenden Landkreisbeteiligung gab es Bedenken, Mieträder der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zu stationieren. Die Mehrheit sprach sich aber dafür aus, das Projekt als Beitrag zur Verkehrswende zu starten. Ob es zehn oder 15 Räder werden, hängt davon ab, ob sich Firmen im Gewebegebiet beteiligen.



Bevor die Otterfinger Gemeinderäte in die abschließende Beratung zu den MVG-Mietradstationen gingen, hatten bereits Holzkirchen, Valley und Weyarn einen positiven Beschluss gefasst. Dem voraus gingen in allen Gemeinden Informationsvorträge, in denen eine Beteiligung des Landkreises Miesbach an den laufenden Betriebskosten in Aussicht gestellt wurde. Zwar begrüßt der Landkreis das Vorhaben weiterhin. Allerdings soll es bei einer Anschubfinanzierung in Höhe von 40.000 Euro bleiben. Einen Zuschuss für die Betriebskosten, wie ihn der Landkreis München gewährt, soll es erst einmal nicht geben.

Bahnhof als Anlaufstelle für MVG-Rad

Bürgermeister Michael Falkenhahn warb dennoch für die Miet­räder: „Wir könnten damit eine Alternative zum Auto schaffen.“ Zu den Kosten für die zwei geplanten Standorte – einer mit zehn Draht­eseln am Bahnhof und ein kleinerer für fünf Räder im Gewerbegebiet – informierte Bauamtsleiter Hubert Zellner.

Ausgehend von Baukosten in Höhe von rund 45.500 Euro und abzüglich staatlicher Fördergelder, einer Spende der Energie Südbayern (ESB) und dem Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro aus Miesbach muss Otterfing noch etwa 9.500 Euro in die Hand nehmen. Die jährlichen Betriebskosten liegen am Bahnhof geschätzt bei 7.000 Euro.

Firmen im Gewerbegebiet gefragt

Zellner und Falkenhahn erwarten, dass die Betriebskosten in Höhe von 5.000 Euro im Gewerbegebiet von dort ansässigen Firmen übernommen werden. Wenn nicht, könnte die Station auch fallen gelassen werden. Erste Gespräche dazu seien aber bereits positiv verlaufen.

Bedenken, dass die silbernen Räder, wie oft in München zu sehen, kreuz und quer herumstehen werden, zerstreute Zellner: „Es handelt sich um ein sogenanntes Free-Floating-System, bei dem die Räder in den Stationen zurückgegeben werden müssen, um den Bezahlvorgang abzubrechen.“ Für die Nutzung von Station zu Station berechnet die MVG 8 Cent pro Minute und maximal 12 Euro pro Tag. Vergünstigungen gibt es für Studenten und Abo-Inhaber. Abgerechnet wird über die App „MVG more“, die auch anzeigt, wo Räder zur Ausleihe bereitstehen.

MVG-Rad: Laufzeit von fünf Jahren

Wasser in den Wein der Euphorie goss Vize-Bürgermeister Gerhard Heimerer (CSU): „Mir ist das ganz einfach zu teuer.“ Über die zurückgeschraubte Unterstützung des Landkreises zeigte sich Robert Schüßlbauer (CSU) enttäuscht. Josef Killer (FWG) zweifelte daran, dass die Bereitstellung von Mieträdern zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde zählt und konnte sich auch nicht deren beworbene gemeindeüberschreitende Nutzung vorstellen: „Für keine 2 Euro fahre ich mit dem Bus oder der S-Bahn nach Holzkirchen.“ Auch Georg Schlickenrieder stimmte gegen das Projekt.

Zustimmung kam von Max Ruf (SPD), der meinte: „Wir müssen auch mal mutig sein und nicht nur von der Verkehrswende reden.“ Ähnlich positioniere sich die Grünen-Fraktion um Thomas Hogger: „Wenn wir es nicht probieren, wissen wir auch nicht, ob es funktioniert.“ Mehrheitlich gaben die Gemeinderäte dem Projekt schließlich für eine Laufzeit von fünf Jahren grünes Licht. hac