Neue Leitung, neue Tarife: Saisonstart im Kultur im Oberbräu Holzkirchen

Von: Sandra Hefft

Vorhang auf für die neue Saison im Kultur im Oberbräu. © Manfred Lehner

Holzkirchen – Das Kultur im Oberbräu in Holzkirchen startet in eine neue Spielzeit: Die Besucher dürfen sich auf Musik, Geschichten und Kabarett freuen.



Auf die Besucher des Kultur im Oberbräu wartet in der neuen Spielzeit ein anderes Tarifsystem und Bonuspunkte. Und auch intern hat es Bewegung gegeben: Geschäftsführerin Ingrid Huber ist in Ruhestand gegangen – nach 13 Jahren an der Spitze des Kulturhauses.

„Mit einer vielfältigen und hochwertigen Mischung für alle Altersklassen folgen wir unserem Credo ‚Jeder Tag neu, bunt, anders‘“, sagt Christine von Löwis. Die bisherige Stellvertreterin Ingrid Hubers ist gemeinsam mit Veronika Leo Geschäftsführerin im Kultur im Oberbräu. Auch Leo kennt sich mit der Kultur im Landkreis und darüber hinaus bestens aus: Sie war zuvor im Waitzinger Keller in Miesbach tätig. „Wir hoffen, wir können mit dem gleichen Herzblut die Arbeit von Ingrid Huber fortsetzen und den Spirit des Kultur im Oberbräu weiterleben lassen. Ingrid hat als Gründerin unseres Kulturhauses Außergewöhnliches geleistet“, würdigt von Löwis. Ganz verabschieden müssen sich die Beteiligten und das Publikum aber nicht von Huber, sie ist weiter im Kulturhaus tätig – als Regisseurin.



Neues Tarifsystem und Bonuspunkte

Aber nicht nur im Oberbräu-Team hat sich einiges getan, auch das Tarifsystem ist neu: „Wir haben die Corona-Zeit genutzt, um zu hinterfragen, was man besser machen kann“, erklärt Alexander Harlander. Wählbar sind nun für alle Veranstaltungen die Kategorien „Erwachsene“, „ermäßigt“, „Jugendliche“ und „Kinder“, wobei als Kinder alle bis zwölf Jahre und als Jugendliche alle zwischen 13 und 18 Jahre gelten. Gut für kulturbegeisterte Familien, wie Harlander erklärt: „Wer seine Kinder mitnehmen möchte, kann dies nun zu einem sehr günstigen Preis.“

Frisch hinzugekommen sind auch Bonus-Punkte: Diese treten an die Stelle der Kulturkarte, die mit der Pandemie eingestellt wurde. Künftig gibt es beim Ticket-Kauf je zehn Cent einen Bonuspunkt. Diese Punkte werden dem Kundenkonto gutgeschrieben und können bei künftigen Käufen eingelöst werden.

Aktualisiertes Kundenkonto

Auch das Kundenkonto selbst erhält ein Update: Hier können nun alle vergangenen und künftigen Veranstaltungen, für die Karten gekauft wurden, eingesehen werden. Gerade im Bezug auf kurzfristige Änderungen oder Absagen ist dies für die Gäste des Kulturhauses sehr komfortabel.



Saison mit Wolfgang Krebs, Django Asül, Alfred Mittermeier und Co.

Apropos Veranstaltungen: Das frische Programm glänzt mit Auftritten von zum Beispiel Wolfgang Krebs (20. Oktober), Django Asül (4. Dezember), Freddy Kempf und Katja Lämmermannn (13. Oktober), Cobario (19. November), Andreas Nickl (30. September) und Alfred Mittermeier (26. November). Los geht‘s am Samstag, 24. September, um 20 Uhr mit den Cubaboarischen. „Die Kulturfreunde dürfen sich gleichsam auf bekannte Künstler und neue Programmangebote freuen. Es gibt wieder viel zu entdecken“, sagt Christine von Löwis. Auch das beliebte Kinderprogramm darf nicht fehlen: Hier trifft das Publikum wieder auf die nun ehemalige Geschäftsführerin Ingrid Huber: Sie führt bei „Konrad, das Kind aus der Konservenbüchse“ (Sonntag, 23. Oktober, 16 Uhr) Regie.



Mit dem Start der neuen Saison können ab sofort online alle Veranstaltungen bis einschließlich Dezember gebucht werden. Die Tageskasse öffnet am Mittwoch, 14. September. Das Programm zum Nachlesen gibt es hier. she