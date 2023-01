Enkeltrick: Warngauer überweist 2500 Euro an Täter

Von: Sabrina Winklmaier

Die Polizei Holzkirchen warnt vor sogenannten Schockanrufen von Trickbetrügern, diese treten im Landkreis wieder vermehrt auf. (Symbolbild) © Jens Kalaene/ dpa

Warngau – Gleich zwei Warngauer fielen Anfang Januar Schockanrufen, beziehungsweise dem sogenannten Enkeltrick zum Opfer. Die Polizei warnt aus diesem Grund nochmal vor den betrügerischen Anrufen.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, kam es in den letzten Tagen im örtlichen, aber auch in anderen Dienstbereichen erneut zu vermehrten Betrugsanrufen. Die Täter erbeuteten dabei teilweise hohe Geldsummen.

Am Mittwoch, 4. Januar, wurde ein Warngauer Opfer eines Trickbetrugs per SMS. In der Annahme, dass die Nachricht von seinem Sohn stamme, überwies der Mann circa 2500 Euro an einen unbekannten Täter. Das Geld wurde bereits abgehoben.

Am gestrigen Mittwoch, 11. Januar, kam es ebenfalls in Warngau zu einem sogenannten Schockanruf. Die Tochter der Angerufenen habe angeblich einen tödlichen Unfall verursacht. Die Warngauerin wurde am Telefon so unter Druck gesetzt, dass sie bereits eine kleine Menge Bargeld und Schmuck bereit gelegt hatte. Zu einer Übergabe kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass erneut, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen, auch wenn angebliche Schreie und Weinen von Angehörigen im Hintergrund zu hören sind. Auch sollte man sich immer nach dem genauen Namen der Angehörigen erkundigen und nicht raten, diese Infos bauen die Täter in das Gespräch ein. Genauso wenig sollte man über die finanziellen Verhältnisse sprechen. Auch sollten die Angehörigen, die sich in der vermeintlichen Notlage befinden, stets selbst angerufen werden. Im Zweifel immer auflegen und die örtliche Polizeidienststelle verständigen.

Im Falle einer Betrugsmasche per SMS oder WhatsApp sollte die eingeblendete Nummer und angebliche Namen des Absenders notiert werden. Niemals Geld auf (ausländische) Kontonummern überweisen, die man nicht kennt und sich umgehend bei der Polizei melden.