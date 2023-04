Bürgermeister Leonhard Wöhr lädt zum Neugeborenenempfang ein

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Da rührte sich was im Sitzungssaal des Weyarner Rathauses: 17 Kinder folgten der Einladung von Bürgermeister Leonhard Wöhr (r.) zum Neugeborenenempfang. Begleitet wurden die sie von den stolzen Eltern und Geschwistern. © Winklmaier

Weyarn – Einen Termin „mit viel Sonnenschein“ hatte Leonhard Wöhr am vergangenen Freitag. Er lud alle neugeborenen Kinder des vergangenen Jahres samt Eltern und Geschwister zum Empfang ins Weyarner Rathaus ein.

„Mit jedem Kind geht eine Sonne auf und heute scheinen ganz viele Sonnen“, begann Leonhard Wöhr seine Rede am Neugeborenenempfang der Gemeinde Weyarn. Von einer „Rekordzahl“ sprach der Rathauschef – 46 Kinder kamen im vergangenen Jahr in der Gemeinde zur Welt. 28 Jungs und 18 Mädchen. „Da haben die Mädls einmal freie Auswahl“, bemerkte er lachend und blickte dabei schon zwischen einigen Mädchen und Buben hin und her.



Der Empfang soll ein kleiner Dank für die Eltern sein, aber auch gleichzeitig die Chance bieten, einander kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen. Das wünscht sich jedenfalls Wöhr. „Liebe Eltern, sehen Sie den Empfang heute als eine Art Auftaktveranstaltung zur Zusammenarbeit und Vernetzung.“



Noch etwas misstrauisch begutachtet diese junge Weyarnerin ihr neues Latzerl. Geschenkt hat sie es von Bürgermeister Wöhr (rechts)bekommen. Für die Mama gab‘s eine Rose . © Winklmaier

Das Angebot zur Vernetzung nutzten auch gleich die drei Kindertageseinrichtungen aus Weyarn: Der Spielkreis, das Kinderland und der katholische Kindergarten. „Und für den katholischen Kindergarten müssen eure Kinder nicht unbedingt katholisch sein“, fügte der Bürgermeister zwinkernd hinzu.



Ebenfalls vertreten war das Landratsamt Miesbach mit Monika Stahlhofer. „Ich arbeite bei der Koki, der Koordinierenden Kinderschutzstelle. Wir sind Ansprechpartner für Probleme aller Art“, erklärte sie. Damit die jüngsten Bewohner Weyarns ihrer Heimatgemeinde am besten immer treu bleiben, überreichte der Rathaus­chef jedem Kind ein Latzerl und eine Münze mit dem Gemeindewappen. Diese können die Eltern auf Gemeindekosten mit dem Geburtsdatum des Kindes gravieren lassen. Für die stolzen Mütter gab es eine Rose. sw