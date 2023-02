Holzkirchen: Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung

Von: Sabrina Winklmaier

Die Polizeiinspektion Holzkirchen ermittelt wegen Nötigung und Sachbeschädigung (Symbolbild). © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Am Samstag, 11. Februar, kam es gegen halb eins nachts zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Samstag, 11. Februar, gegen 00.35 Uhr auf der Industriestraße in Holzkirchen. Ein 18-jähriger BMW- Fahrer fuhr mit seinen zwei gleichaltrigen Mitfahrern zur Tatzeit auf der Industriestraße. Dabei wurde er von einem schwarzen Fiat 500 verfolgt. Der Fiat setzte zu mindestens einem riskanten Überholmanöver an. Bei dem Manöver wurde der BMW-Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen. Zudem fuhr der Fiat mehrmals zu nahe an den BMW auf und nötigte den 18-jährigen schließlich zum Anhalten.

Es kam daraufhin zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Fahrern des Fiats und des BMW und einem ebenfalls beteiligten Seat-Fahrers. Dabei wurde der Fahrer des BMW von beiden beleidigt. Einer der beiden unbekannten Fahrer warf zudem einen Gegenstand auf das Dach des BMW, es entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Holzkirchen bittet nun um sachdienliche Hinweise. Wer diesen Vorfall beobachtet hat, soll sich unter Telefon 08024/90740 melden.