Oberlaindern: Dämmmatte löst Schwelbrand vor Wohnhaus aus

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Einsatzkärfte der Feuerwehr mussten am gestrigen Montag nach Oberlaindern usrücken. Grund war eine Dämmmatte, die zum schmoren angefangen hatte (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Valley – Am Montag, 12. Juni, kam es zu einem Schwelbrand in einem Wohnhaus in Oberlaindern. Schuld war eine Dämmmatte, der Sachschaden wird auf circa 350 Euro geschätzt.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen berichtet, wollte ein 57-jähriger Valleyer am gestrigen Montag gegen 17 Uhr sein Auto vor dem Wohnhaus in Oberlaindern starten. Bereits sehr schnell bemerkte der Mann einen Brandgeruch und vermehrte Rauchentwicklung. Grund dafür: eine Dämmmatte zwischen Getriebe und Führerhaus hatte zu schmoren begonnen.

Der Valleyer alarmierte umgehend die Freiwillige Feuerwehr und konnte bis zum Eintreffen dieser auch den Schwelbrand selbst mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle halten. Die Feuerwehr löschte den Brand anschließend. Es wird davon ausgegangen, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. „Ein Fehlverhalten des PKW-Besitzers war nicht erkennbar“, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt.