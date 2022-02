Wertholzsubmission abgeschlossen: Ahorn aus Landsberg mit Höchstpreis

Präsentieren stolz die diesjährige Braut, einen Bergahorn aus Landsberg: (v.l.) Robert Bocksberger (Forstbetrieb Landsberg), Christian Webert und Peter Melf (beide AELF Holzkirchen) sowie Alexander Mayr (WBV Holzkirchen). Der Stamm erzielte den bis dato höchsten Kubikmeterpreis in der Geschichte der Oberland-Wertholzsubmission. © WBV Holzkirchen

Holzkirchen – Knapp 17.000 Euro hat ein Riegel­ahorn aus Landsberg bei der Wertholzsubmission der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen erbracht.

Unter Federführung der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen (WBV) fand, unterstützt vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen (AELF), kürzlich die diesjährige Oberland-Wertholzsubmission statt. In der 24. Auflage kamen wieder qualitativ hochwertige Laub- und Nadelholzstämme zur Versteigerung. Vier Waldbesitzervereinigungen aus Oberbayern, vier Forstbetriebe der bayerischen Staatsforsten, die städtische Forstverwaltung München und der Waldverband Tirol lieferten heuer 658 Kubikmeter an – rund 140 mehr als 2021.



Interessierte Bieter konnten die Stämme ab Mitte Januar auf dem Lagerplatz in St. Heinrich am Starnberger See begutachten und dann ihre Angebote schriftlich abgeben. Die Öffnung der Gebote erfolgte traditionell am ersten Donnerstag im Februar. Erfreulich war dabei laut Veranstalter, dass neben Angebotsmenge auch die Durchschnittspreise und Zahl der Bieter gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen waren.

Furnierwerk in Karlstadt am Main vorne

Die sogenannte Braut – also der Stamm mit dem höchsten Gebot pro Kubikmeter – kam diesmal nicht wie die Jahre zuvor aus Tirol, sondern vom Forstbetrieb Landsberg, einem Betrieb der bayerischen Staatsforsten. Der Riegel­ahorn erzielte mit genau 16.969 Euro pro Kubikmeter den höchsten Preis, der in der Geschichte der Oberland-Wertholzsubmission je geboten wurde.

Wie WBV-Geschäftsführer Alexander Necker erklärte, handele es sich bei der seltenen Riegelung um eine Wuchsanomalie. Diese ungewöhnliche Maserung ermögliche die Produktion besonders wertvollen Furniers. Gesichert habe sich diesen teuersten Stamm auf dem Platz wie schon im Vorjahr ein Furnierwerk in Karl­stadt am Main.

Aus Deutschland, Österreich und Frankreich

„Ich freue mich sehr, dass unsere Submission auch 2022 wieder ein positives Zeichen für die Vermarktung unserer hochwertigen, heimischen Laub- und Nadelhölzer setzte“, meinte Necker und meinte weiter, dass neben den bekannten Furnier- und Sägewerken immer mehr regionale Schreinereibetriebe mitbieten. Heuer beteiligten sich 70 Bieter aus Deutschland, Österreich und Frankreich an der Ausschreibung – zwölf mehr als 2021.

Von der Liefermenge her waren Eiche und Bergahorn mit 190 respektive 122 Kubikmeter auch diesmal wieder die bedeutsamsten Laubbaumarten. Deutlich zugelegt hat mit 129 Kubikmeter das Angebot an wertvollen Fichtenstämmen. Der Durchschnitts­erlös über alle Baumarten blieb gegenüber dem Vorjahr mit 427 Euro pro Kubikmeter exakt gleich, wobei es baumartenspezifisch große Unterschiede zu verzeichnen gab.

Durchschnittserlöse gestiegen

So ist der Durchschnittserlös bei Eiche, Ulme, Fichte und Lärche gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Auch das bisherige Sorgenkind Esche konnte deutlich zulegen. Dass 97 Prozent des gesamten Angebots vermarktet wurden, spricht laut Necker für dessen hohe Qualität.

Den größten Anteil des Submissionsangebots stellte die WBV Holzkirchen mit 177 Kubikmeter. Deren Vorsitzender Alexander Mayr war dann auch zufrieden: „Unsere Oberland-Wertholzsubmission steht für nachhaltiges Wirtschaften mit der Natur und Wertschöpfung vor Ort. Sie ist Zeugnis dafür, dass neben den bekannten Nadelhölzern wie Fichte und Tanne auch viele andere heimische Baumarten eine hohe wirtschaftliche Wertschätzung erfahren.“



Nutzen für gesamte Gesellschaft

Dass es sich bei den Stämmen um echte Schmankerl handelte, betonte Forstdirektor Christian Webert vom AELF Holzkirchen: „Natürlich ist das nicht das Tagesgeschäft. Umso mehr ist es ein Genuss, solche Spitzenprodukte in der Vermarktung zu sehen.“

Dies sei auch Motivation und Wertschätzung für die Waldbesitzer, deren Arbeit zum Klima- sowie Artenschutz und damit zum Nutzen der gesamten Gesellschaft beitrage, sagte Webert und freute sich: „Wenn dann noch so tolle Produkte für hochwertige Furniere, Möbel oder Musikinstrumente herauskommen, ist das doch umso schöner.“ hac