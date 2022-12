Unter Drogen zum Hundekauf: Polizei kontrolliert 26-Jährigen bei Holzkirchen

Von: Sabrina Winklmaier

Die Autobahnpolizei kontrolliert einen jungen Österreich, welcher unter Drogeneinfluss steht. (Symbolbild) © dpa

Holzkirchen – Am heutigen Dienstag wurde ein junger Mann auf der Autobahn A8 Richtung München aufgehalten. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab, dass er Kokain konsumiert hatte.

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, erregte ein junger Mann am heutigen Dienstag (27. Dezember) gegen 9 Uhr morgens die Aufmerksamkeit der Beamten durch überhöhte Geschwindigkeit auf der A8 in Richtung München. Laut Angaben des Fahrers war er auf dem Weg nach München, um einen Hund zu kaufen.

Bei der Verkehrskontrolle fiel den Polizisten auf, dass die Pupillenreaktion des 26-Jährigen Österreichers verzögert war. Auf Nachfrage gab der junge Mann an, dass er vor zwei Tagen eine kleine Menge Kokain konsumiert habe. Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte die Aussage. Im Anschluss wurde eine Blutabnahme in der Dienststelle durchgeführt.

Der Österreicher durfte seine Fahrt danach zwar fortsetzen, jedoch musste seine Lebensgefährtin zum Hundekauf fahren. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, erwartet den Fahrer eine Geldstrafe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot in Deutschland. Ob ihm auch ein Fahrverbot in seinem Heimatland droht, muss das Gericht in Österreich klären, so Autobahnpolizei. sw