Glücksfund bei den Bauarbeiten

Otterfing: Arbeiten am Landkramerplatz gehen gut voran

Mitte August soll der Landkramerplatz fertig sein: Über den Baufortschritt haben sich (v.l.) Bürgermeister Michael Falkenhahn, Landschaftsarchitekt Stefan Goller, Johann Kölbl und Simon Kortus vom Leader-Komitee, der Vorsitzende der lokalen Aktionsgruppe Kreisentwicklung Miesbach, Michael Pelzer, Martin Kobela und Franziska Rudolph von der Firma Endlich Garten- und Landschaftsbau sowie Bauamtsleiter Hubert Zellner ein Bild gemacht. © Helmut Hacker

Otterfing – Der Landkramerplatz in Otterfing zeigt, wie aus einer Schotterwüste ein barrierefreier Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität für alle Generationen werden kann.

Der Regenschauer tat der guten Laune keinen Abbruch, als sich kürzlich Vertreter der Gemeinde Otterfing, der Planer und der ausführenden Firmen mit den Geldgebern der Leader-Standortförderung zu einem Lokaltermin trafen, um sich über den Baufortschritt zu informieren. Bürgermeister Michael Falkenhahn fand dabei sogar für das Wetter lobende Worte: „Das schadet den neuen Anpflanzungen nicht.“

Blumeneschen für die Zukunft

Unter anderem werden, wie der Rathauschef erklärte, entlang der Bahnhofstraße Blumeneschen gepflanzt, die mit dem Klimawandel besser zur Recht kommen sollen als herkömmliche Eschen. Wenn alles weiterhin so gut läuft, soll der Landkramerplatz nach Einschätzung von Bauamtsleiter Hubert Zellner Mitte August fertig sein. Die offizielle Einweihung ist bei einem Bürgerfest im September geplant.

Um für das knapp 500.000 Euro schwere Projekt Gelder aus dem Leader-Topf beantragt zu können, musste der Neuplanung die Schaffung einer Begegnungsfläche für alle Generationen zu Grunde gelingen. Den Grundsatzbeschluss dazu fasste der Gemeinderat Ende 2021. Das Leader-Lenkungsgremium war von den Planungen angetan und erteilte im Juni vergangenen Jahres einen Förderbescheid über 186.000 Euro. Ende März dieses Jahres rückten dann die Baufirmen an. Unter denen sind, wie Zellner sagte, erfreulich viele hiesige Firmen, die in das Projekt auch Herzblut gesteckt haben.



Mit der Neugestaltung bekommt der Landkramerplatz seine alte Bedeutung als Ort der Begegnung zurück. Geht doch der Name auf das 18. Jahrhundert zurück, als hier im Landkramer-Anwesen eine Krämerei ihre Kunden bediente und sich in unmittelbarer Nähe ein Molkereianwesen angesiedelt hatte. Noch bis in die 70er Jahre war der Platz deswegen im Dorf ein beliebter Treffpunkt.

Glücksfund bei den Bauarbeiten

Dazu beigetragen hat früher sicher auch, dass hier nachweislich 1794 der erste Schöpfbrunnen des Dorfes stand. Glückliche Umstände bei den Umbauarbeiten haben diesen Brunnen wieder zu Tage treten lassen (wir haben berichtet). Weil das Thema Wasser bei der Neugestaltung der Fläche ohnehin eine Rolle spielte, wurde beschlossen, den inzwischen versiegten Brunnen wieder in Szene zu setzen und zu illuminieren. Die Gliederung des Platzes in zwei Ebenen mit Bühnencharakter eignet sich für kleine Dorffeste oder Märkte.



Bei der Gestaltung der Flächen wurden in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeauftragten die Bedürfnisse älterer und bewegungseingeschränkter Bürger im Blick behalten. Aufgestellt wurde auf dem Landkramerplatz auch schon Otterfings erster Bücherschrank. Um ihn kümmern wird sich die Theatergruppe Kraut & Ruam. Vorausgesetzt, es regnet gerade nicht, könnte also der Landkramerplatz sogar zum Freiluft-Lesesaal werden. Helmut Hacker