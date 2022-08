Reformvorschläge ohne Mehrheit: Otterfinger Ausschüsse bleiben bestehen

Seit der konstituierenden Sitzung des Otterfinger Gemeinderats im Mai 2020 haben zwei Ausschüsse noch gar nicht getagt. Das Gremium möchte sie dennoch nicht auflösen und künftig in die Pflicht nehmen. © Hacker

Otterfing – Nach zwei Jahren Probezeit sollten einige Ausschüsse in Otterfing zusammengelegt werden. Auch wegen Corona scheiterte das aber nun.

Die Otterfinger Gemeinderäte haben jüngst über Vorschläge der Verwaltung beraten, die Geschäftsordnung und das örtliche Gemeindeverfassungsrecht zu ändern. Dabei gab es für den künftigen Versand der Sitzungsladung per Ratsinformationssystem und gleichzeitiger Info an die private E-Mail-Adresse mit zwei Gegenstimmen noch eine klare Mehrheit. Hingegen sträubte sich das Gremium mit 6:11 Stimmen eher deutlich dagegen, eine Vergabewertgrenze von 60.000 Euro für gemeindliche Bauvorhaben im Bauausschuss einzuführen, und mit 7:10 Stimmen dagegen, bestehende Ausschüsse zusammenzulegen.

Ziel der Reformempfehlungen der Verwaltung war laut Otterfings Geschäftsleiter Markus Stark, eine effizientere Arbeitsweise und kürzere Sitzungen zu ermöglichen. Ein Vorschlag war, den Bauausschuss zu berechtigen, Aufträge bis zu einer Höhe von 60.000 Euro zu vergeben. Wie Bürgermeister Michael Falkenhahn betonte, gehe es dabei keinesfalls darum, etwas am Gremium vorbei durchzudrücken: „Wie der Gemeinderat wäre natürlich genauso der Bauausschuss immer an das günstigste Angebot gebunden.“ Bauamtsleiter Hubert Zellner meinte ergänzend, dass es gerade bei kleineren Maßnahmen oft sinnvoll wäre, bei der Auftragsvergabe keine Zeit zu verlieren.

Erstmals beschließender Bauausschuss

Dem widersprach Robert Schüßlbauer (CSU): „Das ist eine Menge Geld und ich möchte meine Verantwortung als Gemeinderat eigentlich nicht an einen Ausschuss oder die Verwaltung abgeben.“ Thomas Hogger (Grüne) sah da keine Gefahr, weil bei Zweifeln bei der Meinungsfindung im Bauausschuss ja nach wie vor die Vetoregel gelten würde. Als ehemaliger Gegner des in dieser Wahlperiode erstmals eingesetzten beschließenden Bauausschusses meinte Roberto Sottanelli (SPD): „Die Erfahrung hat gezeigt, dass es funktioniert. Ich habe Vertrauen in den Ausschuss und fände es gut, wenn manche Themen nicht zweimal zur Abstimmung kommen müssten.“

Vizebürgermeister Gerhard Heimerer (CSU) plädierte indessen zum Schutz von Bürgermeister und Verwaltung dafür, das bestehende System beizubehalten. „Persönlich habe ich damit überhaupt kein Problem, aber ich erkenne, dass die meisten von uns damit Bauchweh haben“, sagte Ulrike Stockmeier (FLO) und stimmte wie die Mehrheit des Gremiums gegen den Vorschlag.

Konstituierende Sitzung im Mai 2020

Ein ähnlich ablehnendes Stimmungsbild kristallisierte sich für die Empfehlung heraus, die beiden Ausschüsse für Umwelt und Energie sowie Soziales und Vereine aufzulösen und deren Aufgaben auf den dann neu zu schaffenden Haupt- und Finanzausschuss sowie den Ausschuss für Bauen und Umwelt zu verteilen. Als einen Grund dafür nannte Bürgermeister Falkenhahn, dass die zur Auflösung stehenden Ausschüsse seit der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats im Mai 2020 kein einziges Mal getagt haben.

„Im Prinzip kann ich damit leben, wenn die Ausschüsse nicht namentlich festgelegt werden müssen, sondern die Fraktionen je nach Thema ihre Fachleute schicken können“, sagte Hubert Baldauf (Grüne). Das ist aber nach Auskunft von Stark nicht möglich. Stefan Burgmayr (FLO) hätte kein Problem, die Arbeit mit einem Hauptausschuss auszuprobieren: „Geben wir ihm für ein Jahr eine Chance. Beim Bauausschuss haben wir das so gehandhabt und gute Erfahrungen gemacht.“

Wegen Corona zwei Jahre nicht getagt

Vor einer Themenvermischung warnte Susanne Weitl (CSU): „Mir ist schon wichtig, die Themen Umwelt, Energie und Soziales in Zukunft getrennt zu behandeln.“ Eine Lanze für die bestehenden Ausschüsse brach auch ihr Parteikollege Gerhard Heimerer: „Nur weil sie wegen Corona zwei Jahre nicht getagt haben, heißt das nicht, dass sie nicht sinnvoll sind.“

Dementsprechend klagte Maria Disl (CSU): „Ich meine, dass es bestimmt Themen für die Ausschüsse gegeben hätte. Sie wurden nur nicht einberufen.“ Zustimmend meinte Thomas Hogger (Grüne) „Die Ausschüssen sind mit fähige Leuten besetzt. Sie müssen nur gefordert werden.“ hac