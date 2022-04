Otterfinger Bauausschuss fasst Grundsatzbeschluss zu Gauben und Quergiebeln

Dachgauben und Quergiebel wie am Feuerwehrhaus sorgen in Otterfing seit Jahren für Diskussionen. Nun möchten die Mitglieder im Bauausschuss dazu eine neue Richtlinie erarbeiten. © Hacker

Otterfing – Im Bauausschuss der Gemeinde Otterfing entbrannte jüngst bei einem Antrag eine Diskussion um Dachgauben und Quergiebel.

Anlässlich eines Antrags auf Vorbescheid für den Neubau eines Wohngebäudes in Otterfing kam es kürzlich in der Sitzung des Bauausschusses zu einer Aussprache über Dachgauben respektive Quergiebel. Derlei Diskussionen begleiten die Gremien schon einige Jahre. Nun wurde vereinbart, nach einer Ortsbegehung eine Art Grundsatzpapier als Leitlinie zu schaffen.

Weil in der näheren Umgebung wirklich alles vorhanden sei, wie Bauamtsleiter Hubert Zellner erklärte, gingen im Prinzip alle drei Varianten, die der Bauherr für den Neubau an der Bäckerleiten vorgelegt habe. In sich hatte es allerdings die Fragestellung des Bauwerbers zu Dachgauben und Quergiebel.

Gauben kein großer Wohnraumgewinn

Als Verfechter für mehr Gestaltungsfreiheit meinte Andreas Eichhorn (SPD) dazu: „Der Grundsatz der vergangenen Jahre, dass Satteldachgauben nicht den Schönheitsidealen des Landratsamts entsprochen haben und abgelehnt wurden, passt nicht mehr in eine Zeit, in der Bauen extrem teuer und jeder Quadratmeter Wohnfläche wichtig geworden ist.“

Vizebürgermeister Gerhard Heimerer (CSU) sieht indes in Gauben keinen großen Wohnraumgewinn: „Wenn es nicht anders geht und es die Dachneigung hergibt, macht das vielleicht unabhängig vom Aussehen in Altbestand Sinn.“ In Neubaugebieten könne hingegen mit Quergiebeln deutlich mehr Wohnraum geschaffen werden.

Sparsamer Umgang mit Baugrund

„Wenn bei Gauben in der Vergangenheit immer von Dachwarzen gesprochen wurde, bekam ich eine Gänsehaut“, sagte Roberto Sottanelli (SPD) und plädierte für mehr Bürgernähe: „Beim Feuerwehrhaus hat die Gemeinde ja selbst mit Quergiebel und Gauben gebaut.“ Ganz so losgelöst wollte Zellner das nicht stehen lassen: „Man muss schon schauen, wo was stimmig ist. Im Altbestand mit Dachneigungen unter 30 Grad ist eine Gaube halt einfach grauslich.“

Den lange Jahre verfolgten Grundsatz nach ruhigen Dachlandschaften fand der Bauamtsleiter daher nachvollziehbar. Weil aber heute der sparsame Umgang mit Baugrund im Vordergrund stehe, sollte die Gemeinde dem Thema Dachausbau durchaus positiv gegenüberstehen. Speziell in Neubaugebieten, so Zellner, wäre einiges machbar: „Wir versuchen eh, den Bauherrn soweit es irgend geht entgegen zu kommen, aber wir sollten halt halbwegs eine Linie reinbringen, wie in Zukunft verfahren werden soll.“

Vorschlag für Ortsbegehung

Der Vorschlag von Hildegard Huil (Grüne), doch einmal eine Ortsbegehung zu machen und dann eine Art Leitlinie zu erarbeiten, fand dann auch allgemeine Zustimmung. „Das nehmen wir so auf“, versprach Bürgermeister Michael Falkenhahn.

Davon unbenommen wurde dem Projekt an der Bäckerleiten aber schon einmal einstimmig grünes Licht signalisiert. hac