Otterfing: Drei Veranstaltungen zum Thema „Wohnen im Alter“

Im Rahmen der Themenwoche „Zu Hause daheim“ laden unter anderem Anton Poth (l.) und Ludwig Rieker (r.) zu einem Dorfspaziergang mit Einkehr ein. © Hacker

Otterfing – Die Gemeinde Otterfing nimmt teil an der bayernweiten Themenwoche „Zu Hause daheim“. Schwerpunkt ist „Wohnen im Alter“ mit drei Veranstaltungen.

Wie Quartiersmanagerin Sigrid Speer mitteilt, beteiligt sich die Gemeinde Otterfing an der bayernweiten Themenwoche „Zu Hause daheim“ mit dem Schwerpunkt „Wohnen im Alter“. Dazu sind drei abwechslungsreiche Veranstaltungen zur Nutzung des Internets, dem barrierefreien Wohnen und Heimat geplant. Um besser planen zu können, wird um Voranmeldung bis Sonntag, 8. Mai, gebeten.



Zum Auftakt der Aktionswoche lädt der Arbeitskreis Soziales vom Bürgerforum Otterfing am Mittwoch, 11. Mai, um 19 Uhr, dazu ein, das Internet ganz neu oder besser kennenzulernen. Dabei möchten im Nebenraum der Aula der Volksschule Otterfing die IT-Lotsen Manfred Doll, Eva Fuchs und Kerstin Wießer-Buchholz anhand von Praxisbeispielen zeigen, welchen Nutzen der Zugang zum Internet im täglichen Leben bringen kann. Das Angebot richtete sich an interessierte Senioren und andere Neugierige, die noch komplett offline sind oder nur sehr wenig Erfahrungen mit dem Internet haben.

Weil oftmals ältere Häuser und Wohnungen noch nicht barrierefrei sind, kann dies zu einem Hindernis zum Wohnen daheim werden. Bei einer virtuellen Führung durch eine barrierefreie Wohnung wird am Donnerstag, 12. Mai, gezeigt, was derzeit technisch möglich ist, um den Alltag zu Hause unkomplizierter zu machen. Die Führung wird von der Wohnberatung Longleif Living Plus in deren Musterwohnung in Garmisch-Partenkirchen übernommen. Start ist um 17.30 Uhr – entweder per Zoom von zu Hause aus oder je nach Anzahl der Teilnehmer in der Aula der Schule Otterfing oder im Sitzungssaal des Rathauses. Fragen sind ausdrücklich erwünscht. Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung unbedingt nötig.

Zu Hause ist auch Heimat und beinhaltet vieles. Das können Gebäude, die Bewohner und natürlich auch die Umgebung und eigene Erlebnisse sein. Am Samstag, 14. Mai, laden daher Ludwig Rieker und Anton Poth ab 14 Uhr zu einem Spaziergang durch Otterfing ein und erzählen dabei über historische Gebäude und den Orts­charakter. Natürlich ist auch da ein reger Austausch erwünscht, der anschließend bei einer Einkehr fortgesetzt werden soll. Auch zu dieser Veranstaltung bittet Sigrid Speer unbedingt bis Sonntag, 8. Mai, um Anmeldung unter Telefon 08024/9063116 und per E-Mail an sigrid.speer@otterfing.de.

Alle Veranstaltungen der Aktionswoche sind auch unter www.zu-hause-daheim.bayern.de aufgeführt. hac