Photovoltaik-Anlagen für kommunale Gebäude

Das Schulhaus in Otterfing bietet beste Voraussetzung für die Gewinnung von Sonnenstrom. Die 20 Jahre alte Anlage könnte mit einer leistungsfähigeren ersetzt und die alten Module teilweise auf dem Wertstoffhof montiert werden. © Helmut Hacker

Otterfing – Otterfing verfügt bei der Gewinnung von Sonnenstrom einiges an Potential. Das hat ein Experte kürzlich dem Gemeinderat bestätigt. Mit dem Arbeitskreis Energie und Umwelt soll überlegt werden, was in welcher Zeit finanziell umsetzbar ist.

In der März-Sitzung des Gemeinderates zeigte Energieberater Sebastian Gröbmayr vom Rosenheimer Institut für nachhaltige Energieversorgung (Inev) dem Gremium zwölf Möglichkeiten einer rentablen Gewinnung von Sonnenstrom auf gemeindeeignen Gebäuden für den Eigenverbrauch auf. Nach Gröbmayrs Berechnungen würden sich die meisten der vorgestellten PV-Anlagen sogar schon nach zehn Jahren amortisieren. Hochgerechnet müsste die Gemeinde auf Grundlage eines eingesparten angenommen Strompreises von 38 Cent über die nächsten knapp 20 Jahre für die Installation aller zwölf Anlagen rund 450.000 Euro in die Hand nehmen. Auf satte 375.000 Euro mehr käme eine Freiflächen-PV-Anlage für die Wasserhäuser in Palnkam. Da der dafür notwendige Grund aber nicht in Gemeindebesitz ist, war dies laut Gröbmayr eher eine Fleißaufgabe aufzuzeigen, wie der Energiebedarf für die Trinkwasserversorgung mit Sonnenstrom sichergestellt werden könnte.



Als „Vorbildwirkung“ machte Burgmayr dem Gemeinderat zwei Projekte besonders schmackhaft: Demnach würden sich die Kosten von rund 30.000 Euro für die Installation einer 17,6-kWp-Anlage auf dem Rathaus durch die Einsparung der Stromkosten schon nach acht Jahren von selbst abbezahlen. Auf dem Gebäudekomplex Feuerwehrhaus/Bauhof wäre sogar eine doppelt so große Anlage zu nahezu gleichen Konditionen möglich.



Mit diesem Wissen und nach Gesprächen der Verwaltung mit dem Arbeitskreis Energie und Umwelt, verständigte sich der Bauausschuss, das weitere Vorgehen mit dem Arbeitskreis und je einen Vertreter jeder Fraktion eine Priorisierungsliste zu erstellen. Diese soll dann dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden. Wobei in der Ausschusssitzung die Meinungen bereits auseinandergingen. Für Thomas Hogger (Grüne) war unstrittig, alles schnellstmöglich und um günstigere Angebote zu bekommen, in einem Bündel auszuschreiben: „Zu warten wäre bei den Amortisationszeiten verlorenes Geld.“ CSU-Fraktionssprecher Robert Schüßlbauer sah zwar die Sinnhaftigkeit der PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus durchaus als gegeben, warnte aber angesichts der Haushaltslage und gemeindlicher Pflichtaufgaben sich finanziell nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen: „Wer versichert uns, dass es bei den Strompreisen bleibt?“ Zudem schnitt Andreas Eichhorn (SPD) die Frage nach Pufferspeichern an: „Noch sind die ja sauteuer, aber wie sieht es mit der Nachrüstbarkeit aus?“ „Es gibt viele Möglichkeiten“, fasste Bürgermeister Michael Falkenhahn zusammen. Er bat aber dann, die vorgebrachten Argumente mit dem Arbeitskreis weiter zu vertiefen und dann abzustimmen was aus dem Inev-Konzept konkret umsetzbar ist. hac