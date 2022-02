Rund 130 Einwohner mehr für Otterfing

Verhärtete Fronten zu Bauplänen am Pitzarweg in Otterfing

Das Neubaugebiet am ehemaligen Preimesser-Areal in Otterfing sorgt nach wie vor für Zündstoff. Nach neuen Einwänden und Gutachten werden die Pläne nun zum dritten Mal ausgelegt. © Hacker

Otterfing – Zwei benachbarte Gewerbebetriebe äußern Kritik an den Plänen für Wohnungsbau am Pitzarweg in Otterfing. Der Gemeinderat bessert nun ein wenig nach.

Mit dem Bau von 40 Wohneinheiten auf dem ehemaligen Preimesser-Gelände in Otterfing sehen eine in unmittelbarer Nachbarschaft angesiedelte Schreinerei und Schlosserei Probleme. Beide Handwerksbetriebe fürchten unter anderem aus Emissionsschutzgründen um ihre Existenz.

Um sich gegen die Pläne der Firma Baustolz zu wehren, haben sie eine Anwaltskanzlei beauftragt. Nachdem bereits im Bauausschuss über Einwände beraten wurde, haben die Otterfinger Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung über Stellplätze sowie Verkehr diskutiert und beschlossen, den Bebauungsplan erneut auszulegen.

Zu wenig Stellplätze geplant

Wie Bauamtsleiter Hubert Zellner erklärte, liege die Kanzlei mit ihrem Einwand, dass Parkplätze fehlen, nicht falsch. Statt der notwendigen 96 Stellplätze sind nur 78 vorgesehen. Diese Differenz, so Zellner weiter, ergab sich durch die zwischenzeitliche Änderung der gemeindlichen Stellplatzsatzung.

„Wir haben mit dem Bauwerber gesprochen und er ist bereit, auf eine Doppelhaushälfte zu verzichten, um dort weitere Stellplätze zu schaffen“, informierte Zellner das Gremium. Demnach sollen auf der Parzelle im Nordwesten des neuen Baugebiets zusätzliche Besucherparkplätze entstehen.

Nähe zur S-Bahn als Vorteil

Maria Dießl (CSU) zweifelte allerdings daran, dass diese in dieser exponierten Lage angenommen werden. Robert Schüßlbauer (CSU) sagte: „Das ist utopisch. In der Praxis parkt dort nie und nimmer jemand.“ Bürgermeister Michael Falkenhahn erinnerte daran, dass dies nicht die einzigen Besucherparkplätze sind.

Thomas Hogger (Grüne) stand dem Vorschlag positiv gegenüber und war sich sicher, dass die Parkplätze mehr als ausreichend sein werden: „Durch die Nähe zur S-Bahn werden dort viele Pendler wohnen.“ Es sei alles gesagt, stellte Vizebürgermeister Gerhard Heimerer (CSU) fest und fragte: „Warum glauben wir den Spezialisten nicht, die ein Verkehrsgutachten auf Basis des gültigen Bebauungsplans erstellt haben?“



Gegen die Stimmen von Schüßl­bauer, Roberto Sottanelli (SPD) und Josef Killer (FWG) wurde schließlich beschlossen, die Stellplätze auf Grundlage der gültigen Satzung zu überprüfen, anzupassen und, dass gegebenenfalls fehlende vorzugsweise im nordwestlichen Bereich geschaffen werden.



Ein weiterer Kritikpunkt der Handwerksbetriebe war, dass für die Erschließung von Gewerbe und Wohnen der Pitzarweg nicht ausreichend dimensioniert sei. Demgegenüber verlas Zellner ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten. Als Grundlage diente eine Verkehrszählung im Dezember 2021.

Rund 130 Einwohner mehr für Otterfing

Demnach ist von rund 130 Bewohnern auszugehen, die ein Verkehrsaufkommen von knapp 390 Fahrzeugbewegungen in 24 Stunden verursachen werden – 330 davon über den Pitzarweg und rund 60 über die Zufahrt von der Kreuzstraße her.

Von zusätzlichem Schwerlastverkehr durch das Neubaugebiet geht das Münchner Gutachterbüro Stadt-Land-Verkehr indes nicht aus. „Der entscheidende Satz ist, dass in Zusammenhang mit den Planungen keine zwingenden Ausbaumaßnahmen des Pitzarwegs notwendig sind“, stellte Zellner fest.

Scharfe Kritik an Bauplänen

Die Empfehlungen des Büros, die Zufahrt von der Kreuzstraße her als Einbahnstraße festzulegen sowie für den Pitzarweg von der Einmündung in das Baugebiet bis zum Stitzweg ein beidseitiges Halteverbot zu erlassen und eine zusätzliche Ausweichstelle zu schaffen, sollen nun in die Pläne eingearbeitet werden. Gemäß Beschlussvorschlag gehen die Gemeinderäte davon aus, dass damit den vorgebrachten Einwänden entsprochen wird und die Pläne erneut ausgelegt werden können.



Dagegen stimmten Josef Killer und Sottanelli. Dieser brachte seine Ablehnung des Projekts in dieser Größe erneut zum Ausdruck: „Wohnraum schaffen ja, aber dieses irre Wachstum mache ich nicht mit. Danach ist der Bauträger weg und wir haben die Probleme mit Infrastruktur, Kindergärten und Schulen.“ hac