Otterfing: Streusalz setzt Rathaus zu – Sanierung der Fassade ab August

Sieht schlimmer aus als es ist: Mit der Schadensbeseitigung am Otterfinger Rathaus soll im August begonnen werden. © Helmut Hacker

Otterfing – Die Fassade des Rathauses in Otterfing sieht teilweise schlimm aus: Mit der Ertüchtigung des vor allem durch Tausalz malträtierten Sockels möchte die Gemeinde nach dem Dorffest in die Sanierung einsteigen.

Ein wenig aufatmen konnte der Otterfinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, nachdem Architekt Christian Peter vom Münchner Büro SPP seine Bestandsaufnahme in Sachen Rathaus-Sanierung vorgetragen hatte: Demnach ist das gut 120 Jahre alte Gebäude in relativ gutem Zustand. „Sorgen muss man sich keine machen“, sagte Peter. Auch gebe es keinen Verdacht auf Feuchtigkeitssysteme im Mauerwerk. Im Lauf der Jahrzehnte wurde aber das Geländeniveau verändert und die Pflasterung zum Teil bis an das Gebäude herangeführt, dadurch musste sich der Sockel vor allem an der nord-östlichen Seite verstärkt dem Streusalz erwehren und das, so Peter, „hält auf Dauer kein Baustoff aus“.

Im westlichen Bereich fallen die Sockelschäden deutlich geringer aus. Hier sind es vor allem schichtbildende Anstriche, die jetzt abblättern. Peter empfahl, den Sockel zur Sanierung soweit es geht zu öffnen, eine Sperrschicht und vorzugsweise einem mineralischen Putz aufzubringen. Bei der neuen Verfüllung soll eine gute Versickerung sichergestellt und durch eine Ringdrainage unterstützt werden. Auch wird die Pflasterung dann nicht mehr bis an das Mauerwerk heranreichen. Laut Peter erstreckt sich der Sockel rund einen Meter ins Erdreich. Der Architekt regte außerdem an, den Eingangsbereich mit einem Vordach zu schützen: „Vergleichbare Gebäude aus der Zeit hatten das und die Baumeister haben damals schon gewusst, warum sie das machen.“

Auf die Frage von Thomas Hogger (Grüne), ob das Rathaus nicht gleich einer energetische Gesamtsanierung unterzogen werden sollte, meinte Peter: „Salomonisch gesagt tut es mir in dem Fall leid, dass das Rathaus nicht unter Denkmalschutz steht.“ Dann nämlich käme nur eine Isolierung mit einem Innenputz in Frage, so aber müsste das Rathaus komplett mit einer Außenisolierung versehen werden, die nach Peters Einschätzung den ortsbildprägenden Charakter des Gebäude stark verändern würde. Das käme auch für Vize-Bürgermeister Gerhard Heimerer (CSU) nicht in Frage: „Ich hätte absolut Bauchweh, ein altes Gebäude mit so einer Dämmung zu ersticken, bei der ohne Zirkulation eine Schimmelbildung abzusehen ist.“



Weil diese Entscheidung aber noch gar nicht ansteht und die beauftragte Machbarkeitsstudie noch rund zwei Monate braucht, wollte Bürgermeister Michael Falkenhahn das nicht weiter diskutieren: „Warten wir doch erst einmal ab, was die Studie ergibt.“ Für die Sanierungsmaßnahmen sind im diesjährigen Haushalt 300.000 Euro eingestellt. Mit den Arbeiten am Sockel soll nach dem Dorffest im August begonnen werden. Helmut Hacker