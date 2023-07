Otterfing verbindet Neubürgerempfang mit Ehrenamtsbörse

Ein durchweg positives Resümee des Otterfinger Neubürgerempfangs mit angeschlossener Ehrenamtsbörse zogen (v.l.): Joachim Tübke, Landrat Olaf von Löwis, Bürgermeister Michael Falkenhahn, Eva Fuchs, Sigrid Speer und Renate Leirer.Foto: Hacker © Helmut Hacker

Otterfing – Jüngst lud die Gemeinde Otterfing zum Neubürgerempfang. Dem schlossen sich rund 20 Vereine und Organisationen an und zeigten, was wie man sich im Dorf engagieren kann.

Trotz brütender Hitze fanden an die 50 Neubürger den Weg in den Nebenraum der Schulaula in Otterfing, wo sie von Bürgermeister Michael Falkenhahn im Rahmen eines Stehempfangs kurz und herzlich willkommen geheißen wurden.

Vereine und Organisationen informieren über Angebot

Dann ging der Rathaus­chef auch schon in medias res und suchte das persönliche Gespräch. Nebenan hatte inzwischen unter anderen schon die Arbeitskreise (AK) Soziales, Energie und Umwelt, Integration und Asyl des Bürgerforum Otterfing ihre Info-Stände aufgebaut. Der Frauenbund, die Katholische Pfarrgemeinde und der Bund Naturschutz Bayern waren ebenso am Start, wie das Pop- und Rockzentrum Oberbayern, die Schützengesellschaft Otterfing oder Veteranen- und Kriegerverein Otterfing-Baiernrain.

Auf dem Pausenhof durften sich die Kinder an einer kniffligen Kletterdrehscheibe des DAV versuchen und die Freiwillige Feuerwehr Otterfing zeigte nicht nur einen Teil ihrer Einsatzfahrzeuge, sondern sorgte auch mit einer Grillstation für das leibliche Wohl.

Nicht gefehlt hat natürlich das obligatorische Kuchenbuffet, das vom Seniorenteam St. Georg Otterfing betrieben wurde. Insgesamt kamen gut 300 Interessiert über den Tag verteilt vorbei, um sich unter dem Motto „Aktiv in Otterfing – Für Dich und mich“ zu informieren. Wie hoch der Landkreis das Ehrenamt schätzt, zeigte der Besuch von Landrat Olaf von Löwis, der in seinem Grußwort feststellte: „Ohne das Ehrenamt würde die Gesellschaft nicht mehr funktionieren.“



Organisiert hatten die Gemeinschaftsveranstaltung die Behindertenbeauftragte der Gemeinde Renate Leirer, der Seniorenbeauftragte Joachim Tübcke sowie die Sprecherin des AK Soziales des Bürgerforum Otterfing Eva Fuchs und die Otterfinger Quartiersmanagerin Sigrid Speer. Ihnen, und allen die mitgemacht haben und gekommen sind, gratulierte von Löwis: „Eine wirklich tolle Idee, ein Riesenkompliment und vielen Dank dafür.“ Helmut Hacker