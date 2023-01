Otterfing: Verpuffung löst Garagenbrand aus – 10.000 Euro Schaden

Von: Sandra Hefft

Die Otterfinger Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Otterfing – Am Freitag gab es in Otterfing einen Brand in einer Garage. Zuvor wurde darin ein Holzofen in Betrieb genommen, es kam zu einer Verpuffung.

Am Freitag (27. Januar) kam es gegen 1.30 Uhr an der Münchner Straße in Otterfing zu einem Garagenbrand. Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, hatte ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach zuvor Hausmeistertätigkeiten an dem Objekt verrichtet.

Um sich aufzuwärmen begab sich der Mann in die Garage und entzündete ein Feuer in einem Holzofen. „In diesem Zusammenhang kam es dann zu einer Verpuffung, was nach derzeitigem Ermittlungsstand die Brandursache darstellt“, erklärt die Polizei.

Die Freiwillige Feuerwehr Otterfing war mit insgesamt 35 Kräften im Einsatz. Der Brand wurde schnell gelöscht.

Durch das Feuer wurden die Wände der Garage erheblich verrußt und Möbelstücke zerstört. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung der Polizei auf etwa 10.000 Euro. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. „Der genaue Hergang bedarf weiterer Abklärung und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Begehung liegen nicht vor“, erklärt die Polizei. she