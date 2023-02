Otterfinger Haushalt 2021: Freude über gestiegene Einkommenssteuer

Trotz wieder sprudelnder Einkommenssteuer: Otterfing bleibt haushaltstechnisch beim „Team Vorsicht“. © Helmut Hacker

Otterfing – Otterfings Kämmerer Peter Kirschenhofer hat den Haushalt 2021 vorgestellt. Erfreulich ist besonders die Entwicklung der Einkommenssteuer.

Mit rund 4,1 Millionen Euro lag die Einkommensteuer 2021 der Gemeinde Otterfing über dem bisherigen Rekordwert von 2019. Im gleichen Zeitraum brach die Gewerbesteuer allerdings um rund 1,85 Millionen Euro auf knapp 1,4 Millionen Euro ein. Dennoch blieb die Rücklagenentnahme deutlich unter der Prognose von 3,2 Millionen Euro.



Durch „sparsames Handeln und vorsichtiges Planen“, erklärte Kämmerer Peter Kirschenhofer bei der Januar-Sitzung des Gemeinderates, blieb Otterfing 2021 deutlich unter dem geplanten Haushaltsansatz von 16,3 Millionen Euro. Schlussendlich wurde der Vermögenshaushalt durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von knapp 510.000 Euro ausgeglichen und blieb damit weit hinter den geplanten 3,2 Millionen Euro zurück.



Als besonders erfreulich hob Kirschenhofer die Entwicklung der Einkommensteuer hervor, die 2021 nach einem Einbruch im Vorjahr mit rund 4,1 Millionen Euro sogar das Rekordjahr 2019 um rund eine viertel Million Euro übertraf. Sorgen bereitete dem Kämmerer indes der anhaltende Einbruch bei der Gewerbesteuer. Verzeichnete die Gemeinde hier 2019 noch Rekordeinnahmen von 3,25 Millionen Euro, sanken diese 2021 auf nur noch 1,4 Millionen Euro. Demgegenüber stieg die Kreis­umlage 2021 auf 3,66 Millionen, rund 450.000 Euro mehr als im Vorjahr. Eine Verteuerung gab es zudem bei den Kinderbetreuungskosten, die von 2019 mit 1,55 Millionen Euro bis zum Rechnungsabschluss 2021 ziemlich linear auf 1,82 Millionen Euro Linear stiegen.



Vorsichtig agierte Otterfing bei den Kreditaufnahmen. Hier wurden Förderdarlehen in Höhe von 600.000 Euro für die Sanierung der Schulturnhalle und 1,5 Millionen Euro für den Ausbau der Wasserversorgung aufgenommen. Damit wurde die eingeräumte Kreditermächtigung um 150.000 Euro unterschritten.



Die geringere Rücklagenentnahme fiel auch wegen nicht mehr durchgeführten oder abgerechneten Baumaßnahmen in Höhe von gut zwei Millionen Euro geringer aus. So wurden für den Straßenbau 1,2 Millionen Euro angesetzt, aber nur 660.000 Euro verbraucht. Alleine 380.000 Euro davon schlugen für die Endabrechnung der Bahn­brücken zu Buche. Der Bereich Wasserversorgung war mit rund 1,7 Millionen Euro veranschlagt, wovon aber lediglich knapp 950.000 Euro in Anspruch genommen wurden. Für die Wasserleitung Wettlkam und die Hauptbohrung Brunnen 3 fielen nur die ersten Abschlagszahlungen an. Für die Erneuerung der Wasserleitung am Wendelsteinring und am Haid wurden ebenfalls noch keine Zahlungen fällig, was dem Haushalt alleine 410.000 Euro einsparte. Sparsam zeigte sich die Verwaltung auch beim Rathaus. Für Renovierungsarbeiten waren 152.000 Euro veranschlagt, ausgegeben wurden aber lediglich gut 8100 Euro für elektrische Öffner der Eingangstür.



„Der Haushaltsabschluss 2021 beschert der Gemeinde eine gute finanzielle Grundlage und mehr Spielraum für die weiteren Planungen“, fasst Kirschenhofer seinen strukturierten Vortrag zusammen und erntete für das Zahlenwerk vom Gemeinderat allgemeine Zustimmung. Helmut Hacker