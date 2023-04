Otterfinger plant Agri-PV Anlage: Gemeinderat begrüßt Projekt

Auf dieser Wiese östlich des ehemaligen Preimesser-Areals möchte ein Otterfinger Privatinvestor eine Agri-PV Anlage bauen. Ob unter den Modulen dann Nutzvieh grast, Obstbäume wachsen oder eine andere landwirtschaftliche Nutzung stattfindet, ist zum jetzigen Planungsstadium aber noch völlig offen. © Helmut Hacker

Otterfing – Die Idee einer Agri-PV Anlage, bei der die Fläche unter den PV-Modulen weiter landwirtschaftlich genutzt wird, kam im Otterfinger Gemeinderat gut an.

Wie Otterfings Bauamtsleiter Hubert Zellner vortrug, möchte der Grundstücksbesitzer auf seiner Wiese westlich der Bahnlinie zwischen der Kreuzstraße und dem ehemaligen Preimesser-Areal eine Photovoltaik-Anlage (PV) mit 1536 Modulen in sieben Reihen mit einer Breite von jeweils 10,20 Meter aufstellen. Drei Reihen sind mit einer Länge zwischen 64 und 72 Meter geplant, vier Reihen sollen zwischen 16 und 18 Meter messen.

Die Riegel sollen giebeldachförmig als Agri-PV Anlage in drei Meter Höhe und Ost-West-Ausrichtung aufgeständert werden. Wie Thomas Hogger (Grüne) überschlug, könnte die Anlage Strom für rund 200 Haushalte liefern. „Ob dann darunter Schafe grasen oder Pflanzen angebaut werden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen“, erklärte Zellner, warum sich die Anlage dann aber nicht mit der gültigen Ausweisung als landwirtschaftlicher Grund beiße. Mit der vorgesehenen Eingrünung sollen laut Zellner die Module von der Straße praktisch nicht und nur von der Bahnbrücke aus sichtbar sein. Josef Killer (FW) lege darauf Wert, dass im Falle der Genehmigung die Doppelnutzung sichergestellt werden muss: „Noch lieber sähe ich es aber, wenn die Module auf den Dächern installiert würden.“

Viehhaltung unter PV-Anlagen mit Tücken

Begrüßt wurde der Plan von Stefan Burgmayr (FLO), der aber aus seiner Berufserfahrung zu berichten wusste, dass Viehhaltung unter PV-Anlagen nicht so einfach ist: „Vielleicht Kamerun-Schafe, die sollen nicht so viel anknabbern.“ Bedenken hatte Andreas Eichhorn (SPD) weil die Fläche langfristig nicht für den Bau von Wohnraum und der innerörtlichen Entwicklung genutzt werden kann, ein Argument dem sich Maria Dießl (CSU) anschloss. „Grundsätzlich finde ich die Idee wirklich gut, nur halt nicht an dieser Stelle“, begründete Eichhorn, warum er als einziger gegen den Antrag stimmte.

Bürgermeister Michael Falkenhahn zeigte sich überzeugt, dass das Projekt mit seiner Doppelnutzung als Agri-PV Anlage gut in die Zeit passt: „Ich begrüße es, wenn jemand in Sachen Energiewende aktiv wird und selbstverständlich soll er damit auch Geld verdienen.“ Der Rathauschef ging sogar einen Schritt weiter und meinte, dass die Anlage ein Versuchsballon sei, der für die Region beispielgebend sein kann.



Wenn jetzt noch das Landwirtschaftsamt und das Landratsamt grünes Licht geben, möchte der Antragsteller mit einem konkreten Bauantrag vorstellig werden. Helmut Hacker