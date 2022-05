Pestizid-Prozess in Südtirol: Bundestagsabgeodneter Karl Bär freigesprochen

Von: Sandra Hefft

Für Karl Bär hat der Prozess ein gutes Ende genommen. © Joerg Farys

Holzkirchen – Das Landesgericht Bozen hat den Holzkirchner Grünen-Bundestagsabgeordneten Karl Bär im Südtiroler Pestizidprozess von allen Vorwürfen freigesprochen.

Es sei ein Sieg für die Meinungsfreiheit, schreibt der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär in einer Mitteilung zum Ausgang des Pestizid-Prozesses in Südtirol.



Im Sommer 2017 kritisierten Karl Bär und das Umweltinstitut München in einer Plakatkampagne den Pestizideinsatz auf Südtiroler Apfelplantagen. Unter dem Titel „Pestizidtirol“ war die Aufklärungsaktion der offiziellen Südtirol-Werbung nachempfunden. Das hatte Anzeigen gegen Bär und das Institut wegen übler Nachrede und Markenfälschung zur Folge. Bär ist ein für das Bundestagsmandat aktuell freigestellter Mitarbeiter des Umweltinstituts München.



Da aber bereits im Januar alle Anzeigen gegen den Bundestags­abgeordneten aus Holzkirchen zurückgezogen worden waren, beantragte die Bozener Staatsanwaltschaft nun, die Anklage zu ändern, wodurch auch der Vorwurf der Markenfälschung hinfällig wurde. Karl Bär und das Umweltinstitut München sind damit freigesprochen. „Südtirol hat ein Pestizidproblem. Der hohe Einsatz von Chemikalien im Apfelanbau schadet der Umwelt und den Menschen in der Umgebung“, kommentiert Bär. „Der Versuch der Landesregierung, Kritik am Pestizideinsatz juristisch zu unterbinden, ist gescheitert.“ Das Gericht sprach Bär frei, nachdem alle ursprünglichen 1376 Kläger unter internationalem öffentlichem Druck ihre Strafanträge zurückgezogen hatten. Eigentlich wäre der Vorwurf der Markenfälschung auch nach dem Rückzug der Anzeigen bestehen geblieben. „Die Staatsanwältin hatte beim heutigen letzten Prozesstag jedoch für dieses angebliche Delikt eine Änderung der Anklage in üble Nachrede beantragt, was zu einem sofortigen Freispruch Bärs führte“, erklärt sein Wahlbüro.



„Im Oktober 2020 hatte der Europarat die Klagen gegen meinen Mandanten in Südtirol als strategische Klage und damit als Angriff auf die Meinungsfreiheit eingestuft“, sagt Rechtsanwalt Nicola Canestrini, der Karl Bär zusammen mit Anwältin Francesca Cancellaro vertrat. „Heute haben wir die Bestätigung darüber auch gerichtlich.“ Der Urteilsspruch müsse eine Mahnung an alle mächtigen Personen und Unternehmen sein, die Justiz nicht weiter zu missbrauchen, um Kritiker mit zeitraubenden und kostspieligen Gerichtsverfahren einzuschüchtern, sagt Canestrini. „Ich bedanke mich bei allen, die mich in diesem Prozess mit Tatkraft, Solidarität und Geld unterstützt haben, besonders beim Umwelt­institut München“, zeigt sich Bär erleichtert. sko/she