Pitzarweg in Otterfing: Kurzfristige Einwände verzögern Wohnungsbauprojekt

Die Erschließung für 36 Wohneinheiten am Pitzarweg in Otterfing hat bereits begonnen. Für manche ist das die Chance auf Eigentum. Wie zahlreiche, kurzfristig eingegangene Einwände zeigten, ist das einigen Anwohnern aber auch ein Dorn im Auge. © Hacker

Otterfing – Eigentlich hätte das Projekt am Pitzarweg in Otterfing in die nächste Runde gehen sollen. Doch nun verzögert sich der Wohnungsbau.

Eigentlich wollten die Otterfinger Gemeinderäte in ihrer Märzsitzung über den geänderten Bebauungsplan für den Pitzarweg abstimmen, nachdem dieser zum dritten Mal öffentlich ausgelegt worden war. Das wurde dann aber bei der vorbereitenden Sitzung des Bauausschusses verworfen, weil kurz vor Fristende noch zahlreiche Eingaben aus der Bürgerschaft eingegangen waren, die nicht mehr rechtzeitig bearbeitet werden konnten. Nach Meinung einiger Ausschussmitglieder könnten von der Verzögerung künftige Hausbauer wegen davongaloppierender Baukosten die Leidtragenden sein.



Wie Otterfings Bauamtsleiter Hubert Zellner bei der Bauausschusssitzung sagte, hat es von den Trägern öffentlicher Belange bei der dritten Auslegung keine neuen und relevanten Einwände gegeben, die gegen den Satzungsbeschluss gestanden hätten. Dann berichtete er aber, dass es wohl ein Treffen von Anliegern gegeben habe: „Leider war die Gemeinde dazu nicht eingeladen. Sonst hätten wir vielleicht bereits das eine oder andere klären können. Dafür sind wir ja auch da.“

Ärger über Zeitpunkt für Einwände

Zellner vermutete, dass als Ergebnis dieses Treffens am letzten Tag der Auslegungsfrist eine Flut von Eingaben im Briefkasten des Rathauses landete – größtenteils zu den Themen Emissionsschutz und Verkehr. „Wir wissen, wo der Schuh drückt, und werden jede Eingabe sauber und detailliert bearbeiten. Wegen der Kürze der Zeit schaffen wird das aber nicht bis zur Märzsitzung des Gemeinderats“, stellte der Bauamtsleiter fest. Auch ist noch offen, ob deswegen eine vierte Auslegung nötig ist.

Hildegard Huil (Grüne) kränkte der Ton einiger Eingaben: „Es ärgert mich tierisch, wenn uns unterstellt wird, dass wir keine Ahnung haben.“ Natürlich sei das ein emotional aufgeladenes Thema, wie Huil sagte, aber sie könne nicht erkennen, dass die Gemeinderäte bei dem Bauprojekt am Pitzarweg bisher etwas leichtfertig oder fahrlässig beschlossen hätten: „Von daher finde ich es schon krass, was manche Leute von uns denken.“

Bürgermeister Michael Falkenhahn bat darum, in den Anschreiben keine persönlichen Angriffe zu sehen, und neutral zu bleiben: „Wir müssen immer beide Seiten sehen. Es gibt auch Leute, die anfragen, wann sie mit dem Bauen anfangen können.“ Geärgert hat sich der Rathaus­chef nicht über die Einwände, sondern über deren Zeitpunkt: „Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir das eher hätten klären können.“

Sorge wegen steigender Baukosten

Ähnlich äußerte sich Roberto Sottanelli (SPD), der bekanntermaßen überhaupt kein Freund der Verdichtung am Pitzarweg ist: „Es war eine demokratische Entscheidung und die muss man dann auch akzeptieren. Wenn es sich jetzt weiter nach hinten schiebt, hat keiner was davon.“

Die Leid­tragenden wären nach Einschätzung von Vizebürgermeister Gerhard Heimerer (CSU) diejenigen, die sich bisher vielleicht am Pitzarweg noch ein Haus hätten leisten können, aber ihren Traum langsam begraben müssen: „Ich befürchte, dass durch die erneute Verzögerung die Baukosten noch weiter steigen.“ hac