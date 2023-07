An Skatepark und Bahnhof: Polizei sucht Zeugen nach Schlägereien in Holzkirchen

Gruppen gehen auf einzelne los

Von Sandra Hefft schließen

Holzkirchen – Die Polizei Holzkirchen sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Schlägerei am Samstag am Bahnhof und einer Auseinandersetzung am Sonntag am Skatepark geben können.

Die Polizei Holzkirchen berichtet von zwei körperlichen Auseinandersetzungen, die sich am Wochenende (22. und 23. Juli) ereignet haben. Sie bittet Zeugen, sich zu melden.

Bahnhof Holzkirchen: Gruppe greift 38-Jährigen an

Der erste Vorfall fand am Samstag (22. Juli) gegen 2.20 Uhr kam es Bahnhofsbereich beziehungsweise am Bahnhofsvorplatz in Holzkirchen statt. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 38-Jährigen Sauerlacher und weiteren Männern.

„Angeblich ohne Grund schlugen fünf Männer dem 38-Jährigen mit einem Stock oder Ähnlichem auf den Kopf, sodass dieser kurzfristig bewusstlos zu Boden ging“, heißt es im Bericht. „Anschließend wurde ihm noch gegen den Kopf getreten.“ Die fünf Männer flüchteten.

Der 38-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Sachdienliche Hinweise des Vorfalls gehen bitte unter Telefon 08024/90740 an die Polizeiinspektion Holzkirchen.

15-Jähriger am Skatepark angegriffen

Am Sonntag (23. Juli) kam es gegen 18.30 Uhr am Holzkirchner Skaterpark zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Laut Polizei wurde ein 15-jähriger Holzkirchner von mehreren anderen Jugendlichen im Alter von elf, 14 und 15 Jahren sowie einem bislang unbekannten Jugendlichen angegriffen und geschlagen. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt.

„Hinsichtlich der Ursache der Auseinandersetzung hat die Polizei Holzkirchen strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen“, erklärt diese und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08024/90740.