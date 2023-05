Mann fährt bei Holzkirchen gegen Baum: drei Schwerverletzte

Von: Fridolin Thanner

Holzkirchen – Bei einem Verkehrsunfall bei Holzkirchen sind am Samstag, 29. April, drei Menschen schwer verletzt worden. Einer wurde sogar von einem Rettungshubschrauber weggeflogen.

Wie die Holzkirchner Polizei berichtet, passierte der Unfall bereits am Samstag, 29. April. Kurz vor halb acht Uhr am Abend fuhr eine 31-Jähriger aus Waakirchen auf der B13 von Holzkirchen Richtung Bad Tölz. Mit im Auto saßen eine Frau und ein weiterer Mann.

Am Ortsausgang Großhartpenning fuhr der 31-Jährige mit seinem Seat in einer Kurve geraderaus weiter und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Waakirchner und die 29-jährige Insassin, ebenfalls aus Waakirchen, erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden von Rettungswagen in zwei nahegelegene Krankenhäuser gebracht, teilt die Polizei mit.

Weiter heißt es in dem Bericht: „Ein ebenfalls 31-jähriger Mitinsasse aus Bad Tölz wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.“

Die Freiwillige Feuerwehr Hartpenning war mit zwei Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort im Einsatz, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen sowie einem Rettungshubschrauber. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 16.000 Euro.

Die B13 war in beide Fahrtrichtungen für circa eine Stunde voll gesperrt.