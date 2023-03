Polizei Holzkirchen: „Massive Sachbeschädigung“ an Auto – Zeugen gesucht

Von: Sandra Hefft

Die Polizei Holzkirchen bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Ein in Holzkirchen zwischen Atrium und Bahnhof geparkter Renaults wurde am Freitag stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag, 3 März, wurde zwischen 19 und 22.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Münchner Straße in Holzkirchen ein schwarzer Renault beschädigt. Die Fahrerin des Wagens, eine 19-jährige Waakirchnerin, hatte ihr Fahrzeug unterhalb des Gesundheitszentrums auf dem Parkplatz zwischen Atrium und Bahnhof geparkt.

„Am Pkw wurden sowohl Dach als auch Motorhaube zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro“, erklärt die Polizei Holzkirchen. Diese sucht nach Zeugen: Wer sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung oder zum Täter (oder zu den Tätern) geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740.