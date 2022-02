Unbekannter fasst Schülerin (16) am HEP in Holzkirchen unsittlich an

Teilen

Die Polizei Holzkirchen sucht nach zwei Männern, die eine 16-jährige Schülerin am HEP belästigt haben. © Fabian Strauch/dpa (Symbolbild)

Holzkirchen – Eine 16-jährige Schülerin ist am Samstag am HEP in Holzkirchen belästigt worden. Die Polizei sucht nun nach zwei Männern.

Am Samstag (5. Februar), kurz nach 19.30 Uhr, wurde eine 16-jährige Schülerin vor dem HEP in Holzkirchen von zwei unbekannten Männern unter einem Vorwand angesprochen. „Als sie weitergehen wollte, wurde sie von einem der Männer an ihrer Weste im Brustbereich angefasst“, berichtet die Polizeiinspektion Holzkirchen.

Die 16-jährige Schülerin rannte daraufhin umgehend zur Polizeistation. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei unbekannten Männern verlief jedoch erfolglos. Diese werden wie folgt beschrieben:

zirka 30 bis 40 Jahre alt

beide etwa 1,80 Meter groß

korpulent

südländischer Typ

sprachen gebrochen Deutsch

einer der Männer war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mütze

der andere Unbekannte war mit einer bunten Jacke bekleidet und trug eine braun-gelbe Mütze

Sachdienliche Hinweise zu den beiden bislang Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/90740 entgegen. ksl