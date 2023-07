Übermüdet und mit abgefahrenen Reifen: Polizei kontrolliert Sattelzugfahrer in Holzkirchen

Von: Sandra Hefft

Eine Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen kontrollierte den Lastwagenfahrer. (Symbolbild) © Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Völlig übermüdet und mit abgefahrenen Reifen war am Donnerstag ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn A8 in Richtung München unterwegs. Die Autobahnpolizei Holzkirchen hielt ihn an.

Am Donnerstagmorgen (13. Juli) war ein Sattelzug auf der A8 in Richtung München unterwegs. Dieser fuhr in Schlangenlinien, ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer mehrmals hinter dem Steuer einnickte. Der Zeuge rief die Polizei, die das Gespann anhielt und den Fahrer kontrollierte.

Als erstes fiel auf, dass der Fahrer „tatsächlich erheblich übermüdet war“, heißt es im mit „Tickende Zeitbombe“ überschriebenen Bericht der Autobahnpolizei Holzkirchen. „Nach der Überprüfung des analogen Fahrtenschreibers wurde die Übermüdung technisch bestätigt.“ Ganze 17 Stunden fuhr der Fahrer ohne nennenswerte Pause.

Abgesehen von den nicht eingehaltenen Lenk- und Ruhezeiten, wies der Sattelzug zudem laut Polizei „enorme technische Mängel auf“. Sämtliche Beleuchtungseinrichtungen an Zugmaschine sowie Sattelzug funktionierten nur teilweise. Dazu waren mehrere Bremsscheiben angerissen, die vorschriftsmäßige Höhe von vier Metern (des Aufliegers) wurde um zehn Zentimetern überschritten. Auch die Bereifung an der Zugmaschine war mangelhaft. „Die Reifen am Anhänger waren sogar bis auf die Karkasse abgefahren“, heißt es im Bericht.

Auf den Fahrer sowie das Transportunternehmen kommen nun Geldbußen im vierstelligen Bereich zu. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine elfstündige Schlafpause für den Fahrer angeordnet. „Erst nach vollständiger Behebung sämtlicher Mängel kann der Fahrer seine Fahrt fortsetzen“, erklärt die Polizei.